7.02.20 15:00 Прес-конференція щодо візиту в Баку адвоката-представника Ісаєва Ельвіна в Європейському суді

7 лютого 2020 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Подробиці візиту в Баку адвоката-представника викраденого блогера Ісаєва Ельвіна в Європейському суді". Спікери: Гасанов Мірджаліл Міраскер огли, брат блогера Ісаєва Ельвіна; Кононець Олена Миколаївна, адвокат-представник блогера Ісаєва Ельвіна в Європейському суді. Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх