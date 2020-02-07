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  • 7.02.20 15:00 Прес-конференція щодо візиту в Баку адвоката-представника Ісаєва Ельвіна в Європейському суді
07 лютого 2020, пʼятниця, 10:46 8
Прес-центр 2020-02-07T11:15:11+02:00
Українські Новини
7.02.20 15:00 Прес-конференція щодо візиту в Баку адвоката-представника Ісаєва Ельвіна в Європейському суді

7.02.20 15:00 Прес-конференція щодо візиту в Баку адвоката-представника Ісаєва Ельвіна в Європейському суді

Алина Заика

7 лютого 2020 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Подробиці візиту в Баку адвоката-представника викраденого блогера Ісаєва Ельвіна в Європейському суді".

Спікери:

  • Гасанов Мірджаліл Міраскер огли, брат блогера Ісаєва Ельвіна;
  • Кононець Олена Миколаївна, адвокат-представник блогера Ісаєва Ельвіна в Європейському суді.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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