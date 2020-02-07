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07 лютого 2020, пʼятниця, 09:54 4 Прес-реліз
Політика 2020-02-07T10:15:02+02:00
Українські Новини
Споживачі Львівщини з автономним опаленням заплатять за доставку газу менше

Споживачі Львівщини з автономним опаленням заплатять за доставку газу менше

Александр Дмитриенко

Домогосподарства Львівської області в першому кварталі 2020 року зменшать витрати за розподіл газу в порівнянні з опалювальним періодом минулого року. Адже щомісячний платіж за доставку газу тепер відтепер рівномірний впродовж всього року.

Впродовж перших трьох місяців цього року споживачі, які використовують газ для опалення будинків, будуть сплачувати на 40% менше, аніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Львівгаз". Зменшення витрат стало можливим завдяки запровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу.

За рахунок того, що плата за розподіл (доставку) газу для споживачів стала фіксованою, навіть взимку, коли використання газу збільшується, розмір платежу за доставку є сталим. До прикладу, домогосподарство у Львівській області, котре споживає 1469 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 396,6 гривень замість, 672,3 гривень.

24 грудня 2019 року НКРЕКП затвердила нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, котрий тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали окремі квитанції на оплату доставки газу.

Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить лише від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу впродовж "газового року". Це проміжок часу від 1 жовтня до 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на затверджений державним регулятором тариф на розподіл (доставку). Результат ділиться на 12 рівних платежів, котрі потрібно сплачувати щомісячно впродовж року.
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