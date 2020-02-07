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  • Портнов виграв суд у Порошенка, його партії і каналу "Прямий": їхні слова визнані брехнею
07 лютого 2020, пʼятниця, 08:59 49
Політика 2020-02-07T11:15:02+02:00
Українські Новини
Портнов виграв суд у Порошенка, його партії і каналу "Прямий": їхні слова визнані брехнею

Портнов виграв суд у Порошенка, його партії і каналу "Прямий": їхні слова визнані брехнею

Тетяна Зотова
Порошенко Петро, Європейська солідарність, Портнов Андрій, Позов до суду, Суд
Портнов виграв позов проти Порошенка,
Портнов виграв позов проти Порошенка, "ЄС" і телеканалу "Прямий" Фото: Vesti

Відомий юрист і колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про рішення суду про визнання недостовірною інформації, поширеної про нього телеканалом Прямий і сайтом партії екс-президента Петра Порошенка. Про це Портнов написав на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Друзі, інформую, що сьогодні суд в повному обсязі задовольнив мій позов до Порошенка, партії Європейська Солідарність і телеканалу Прямий", - констатував юрист.

Як заявив у соїй замітці Портнов, суд визнав повністю недостовірною інформацію про нібито передачу ним в Росію матеріалів кримінальної справи ДБР про державну зраду Порошенка, який направив до російського полону українських моряків для зриву президентських виборів.

Суд також зобов'язав фігурантів протягом п'яти днів спростувати всю поширену про Портнова інформацію і стягнути на його користь з Порошенка і його партії ЄС грошові кошти.

"Якщо простою мовою, то суд ухвалив узяти його за тупу гриву і проїхати мокрою ганчіркою по нахабній і злодійський пиці", - резюмував свій пост Портнов.

Нагадаємо, позов за наклеп був поданий юристом в Печерський районний суд Києва 15 серпня минулого року.

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