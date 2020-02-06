підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Компанія "Будівельні проекти" звинуватила АРМА і Нацполіцію у незаконному блокуванні її приміщень
06 лютого 2020, четвер, 23:52 3
Економіка 2020-02-06T23:59:04+02:00
Українські Новини
Компанія "Будівельні проекти" звинуватила АРМА і Нацполіцію у незаконному блокуванні її приміщень

Компанія "Будівельні проекти" звинуватила АРМА і Нацполіцію у незаконному блокуванні її приміщень

Ольга Фандорина
Будівельні проекти, АРМА

Компанія КУА "Будівельні проекти" заявляє, що Агентство по розшуку та менеджменту активів (АРМА) та співробітники Національної поліції незаконно блокують доступ власника до будівель, розташованих за адресою: Київ, провулок Балтійський, 20, що належать компанії. Про це БизнесЦензор повідомила генеральний директор ТОВ "КУА "Будівельні проекти" Наталія Морєва.

За її словами, 17 січня 2020 Голосіївський районний суд Києва скасував рішення по справі №752/19045/17 про арешт майна та передачі його в управління АРМА.

Наступного дня районний суд направив копію зазначеної постанови на адресу АРМА для виконання рішення.

Крім того, Національна поліція була попереджена про це рішення. 24 січня 2020 ТОВ "КУА "Будівельні проекти" письмово поінформувало начальника Оболонського УП ГУНП в Києві про наявність судового рішення про скасування арешту будівель, розташованих за адресою провулок Балтійський, 20.

Представники КУА повідомили Нацполіції про намір розпочати діяльність по використанню цих будівель.

За словами Наталії Моревой, 24 січня КУА вирішила залучити приватну охоронну компанію ТОВ "КУПОЛ 89" до охорони власного майна. Але представники керуючого ТОВ "РК "Воздвиженка", якій на час дії арешту АРМА передало майно, і Нацполіція, не дозволили власнику і представників приватної охоронної компанії отримати доступ до майна.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва 17 січня зняв арешт з майна ТОВ "КУА "Будівельні проекти" загальною площею 36,4 тис. кв м, яке знаходиться в Києві за адресою - Балтійський провулок, 20.

Також суд зобов'язав АРМА повернути це майно в управління його власнику, а саме ТОВ "КУА "Будівельні проекти". У 2018 році він був заарештований рішенням Голосіївського районного суду Києва. Після арешту в 2018 році ці активи були передані АРМА.

У даному кримінальному провадженні розслідуються правопорушення, вчинені в 2007-2012 роках, які стосуються заволодіння кредитними коштами "Укрсиббанку".

У той же час ТОВ КУА "Будівельні проекти" заявили в суді, що майновий комплекс в провулку Балтійському, 20 не може бути предметом цього кримінального злочину оскільки на момент набуття права власності, це майно не було і не є предметом іпотеки відповідно до укладених 03.05.2007 підприємствами Корпорації " АІС "договорів кредитування з "УкрСиббанком".

Також це майно не було заарештовано і не мало будь-яких обтяжень.

Більше новин про: Будівельні проекти АРМА

Додому можуть повернутися ще 100 полонених, - Пристайко
В Україну приїде глава МЗС Угорщини, який блокував співробітництво України з НАТО
Новини
Консула України в молдавських Бєльцях підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, - ЗМІ 00:13
Дорога в Одеській області. Фото: Нацполіція
В Одеській області близько 70 авто застрягли в снігових заметах 23:56
Компанія "Будівельні проекти" звинуватила АРМА і Нацполіцію у незаконному блокуванні її приміщень 23:52
Охорона Разумкова змінила правила після скандалу з "плівками Гончарука" 23:23
Чиновнику із секретаріату Кабміну, який попався на хабарі у 2 млн, призначили заставу в 1 млн гривень 22:57
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
більше новин
Звіробій вручили підозру про можливі погрози Зеленському, а Федина в ДБР не з'явилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok