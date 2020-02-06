Компанія "Будівельні проекти" звинуватила АРМА і Нацполіцію у незаконному блокуванні її приміщень

Компанія КУА "Будівельні проекти" заявляє, що Агентство по розшуку та менеджменту активів (АРМА) та співробітники Національної поліції незаконно блокують доступ власника до будівель, розташованих за адресою: Київ, провулок Балтійський, 20, що належать компанії. Про це БизнесЦензор повідомила генеральний директор ТОВ "КУА "Будівельні проекти" Наталія Морєва.

За її словами, 17 січня 2020 Голосіївський районний суд Києва скасував рішення по справі №752/19045/17 про арешт майна та передачі його в управління АРМА.

Наступного дня районний суд направив копію зазначеної постанови на адресу АРМА для виконання рішення.

Крім того, Національна поліція була попереджена про це рішення. 24 січня 2020 ТОВ "КУА "Будівельні проекти" письмово поінформувало начальника Оболонського УП ГУНП в Києві про наявність судового рішення про скасування арешту будівель, розташованих за адресою провулок Балтійський, 20.

Представники КУА повідомили Нацполіції про намір розпочати діяльність по використанню цих будівель.

За словами Наталії Моревой, 24 січня КУА вирішила залучити приватну охоронну компанію ТОВ "КУПОЛ 89" до охорони власного майна. Але представники керуючого ТОВ "РК "Воздвиженка", якій на час дії арешту АРМА передало майно, і Нацполіція, не дозволили власнику і представників приватної охоронної компанії отримати доступ до майна.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва 17 січня зняв арешт з майна ТОВ "КУА "Будівельні проекти" загальною площею 36,4 тис. кв м, яке знаходиться в Києві за адресою - Балтійський провулок, 20.

Також суд зобов'язав АРМА повернути це майно в управління його власнику, а саме ТОВ "КУА "Будівельні проекти". У 2018 році він був заарештований рішенням Голосіївського районного суду Києва. Після арешту в 2018 році ці активи були передані АРМА.

У даному кримінальному провадженні розслідуються правопорушення, вчинені в 2007-2012 роках, які стосуються заволодіння кредитними коштами "Укрсиббанку".

У той же час ТОВ КУА "Будівельні проекти" заявили в суді, що майновий комплекс в провулку Балтійському, 20 не може бути предметом цього кримінального злочину оскільки на момент набуття права власності, це майно не було і не є предметом іпотеки відповідно до укладених 03.05.2007 підприємствами Корпорації " АІС "договорів кредитування з "УкрСиббанком".

Також це майно не було заарештовано і не мало будь-яких обтяжень.