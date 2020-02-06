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06 лютого 2020, четвер, 18:00 4
Верховна Рада і партії 2020-02-06T18:15:01+02:00
Українські Новини
Бойко наполягає на референдумі щодо продажу землі

Бойко наполягає на референдумі щодо продажу землі

Павло Твердохліб
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Всеукраїнський референдум, Продаж землі
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи розгляд законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", заявив, що наполягає на проведенні всеукраїнського референдуму з питання продажу землі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик зазначив, що опозиціонери будуть наполягати на розгляді всіх своїх поправок до даного законопроекту - їх більше 3 тис.

"Ми внесли поправки, які нам підказали фермери. Вони припускають перехідний період, при якому землю можуть купувати лише фізичні особи; обмеження з продажу в одні руки - не більше 500 га; через 3 роки, після перехідного періоду, для юридичної особи - не більше 5 тис. га", - сказав парламентар.

"Але все це лише після проведення референдуму. Без референдуму ніякий законопроект про ринок землі не повинен з'являтися у парламенті. Ми на цьому стояли й будемо стояти", - акцентував Юрій Бойко.

Політик зазначив, що боротьба проти законопроекту про ринок землі була розпочата 3 місяці тому.

"Спочатку передбачалося, що 200 тис. га землі можна було продати будь-якій юридичній особі, зареєстрованій в Україні. Тобто міжнародна корпорація реєструє юридична особа в Україні і купує 200 тис. га землі. Так було задумано. Почалася боротьба. І багато в чому завдяки позиції нашої фракції протягування «під ковдрою» законопроекту було заблоковано", - підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

"Вони хотіли провести продаж землю через банки міжнародним фінансовим спекулянтам та "себе любимих". Це було вимогою МВФ. Якщо законопроект якимось чином все ж протягнуть, то ми будемо звертатися до Конституційного Суду. В тому числі, якщо буде порушений Регламент. Фінансові спекулянти побояться скуповувати землю, якщо будуть такі скандали і судові позови", - сказав Бойко.

"Ринок землі можна відкривати по-різному. По-перше, потрібно показати людям, що це відбувається чесно, справедливо, що ніхто, у тому числі фермери, не постраждає. Потім потрібно винести це на референдум і лише тоді приймати якісь рішення. А протягнути абияк зліплений законопроект під покровом ночі - не вийде. Люди проти цього. І ми будемо боротися, щоб цього не сталося. Ми на правильному шляху - за нами правда", - резюмував опозиційний політик.

Фракція ОПЗЖ голосувала проти законопроекту про ринок землі у першому читанні, оскільки запропоноване урядом введення обороту земель сільгосппризначення йде врозріз з національними та економічними інтересами України і її громадян, суперечить законам і Конституції нашої держави.

Депутати-опозиціонери внесли понад 3 тис. правок і відстоювали кожну з них на засіданні профільного парламентського комітету. Принципова позиція опозиціонерів - спочатку загальнонаціональний референдум, а потім закон про відкриття ринку землі.

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