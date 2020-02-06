підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 лютого 2020, четвер, 15:39 10
Верховна Рада і партії 2020-02-06T16:12:18+02:00
Українські Новини
Якщо б не було фракції ОПЗЖ, то закон про землю проголосували б ще 2 місяці тому, – Арахамія

Якщо б не було фракції ОПЗЖ, то закон про землю проголосували б ще 2 місяці тому, – Арахамія

Павло Твердохліб
Давид Арахамія, Слуга народу, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Верховна Рада України, Продаж землі, Ринок землі
Давид Арахамія. Фото: Українські Новини
Давид Арахамія. Фото: Українські Новини

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія впевнений, що якби парламентська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не виступала проти законопроекту про ринок землі, то він був би проголосований ще 2-3 місяці тому.

Про це повідомив телевізійний канал "112".

"ОПЗЖ бачите, що робить? Вони блокують трибуни. Я вам чесно скажу: якби не було ОПЗЖ, закон про землю був би вже проголосований 2-3 місяці тому. "Батьківщина" (фракція) - маленька, а ОПЗЖ – це друга за величиною фракція", - сказав Арахамія.

Також, за його словами, якщо законопроект приймали з порушенням регламенту, то "проголосували б його за 3 хвилини".

"Зараз ми це і будемо робити (розглядати 4 тис. правок). Тому витрачаємо стільки часу на це (розгляд законопроекту). Якщо б з порушенням регламенту, то ми б за 3 хвилини це проголосували", - додав Арахамія.

У минулому році Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до жовтня розробити законопроект про ринок землі, а Верховній Раді - прийняти його та скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до грудня 2019 року.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла за основу комітетський законопроект про відкриття ринку земель сільгосппризначення 240 голосами народних депутатів.

Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук заявив, що влада не має права відкривати ринок землі без всеукраїнського референдуму.

Більше новин про: Давид Арахамія Слуга народу ОПЗЖ Опозиційна платформа - За життя Верховна Рада України Продаж землі Ринок землі

Навесні 1+1 покаже 7 мелодрам російською, оскільки українською їх дивляться гірше, — продюсер каналу
Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія"
Новини
Суд відпустив на поруки депутатів екс-головного архітектора Києва Целовальника 16:55
З Офісу Президента знову офіційно звільнився скандально відомий Максим Кречетов 16:52 Документ
ОБСЄ стурбована обшуками СБУ в офісі "1+1" 16:50
Зеленський призначив львівським губернатором бізнесмена Козицького 16:34
Рябошапка заявив, що у нього "є напрацювання" стосовно депутатів Ради 16:25
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
більше новин
Зеленський пообіцяв "Слузі народу" не розпускати достроково Раду, - Бужанський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok