Якщо б не було фракції ОПЗЖ, то закон про землю проголосували б ще 2 місяці тому, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія впевнений, що якби парламентська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не виступала проти законопроекту про ринок землі, то він був би проголосований ще 2-3 місяці тому.

Про це повідомив телевізійний канал "112".

"ОПЗЖ бачите, що робить? Вони блокують трибуни. Я вам чесно скажу: якби не було ОПЗЖ, закон про землю був би вже проголосований 2-3 місяці тому. "Батьківщина" (фракція) - маленька, а ОПЗЖ – це друга за величиною фракція", - сказав Арахамія.

Також, за його словами, якщо законопроект приймали з порушенням регламенту, то "проголосували б його за 3 хвилини".

"Зараз ми це і будемо робити (розглядати 4 тис. правок). Тому витрачаємо стільки часу на це (розгляд законопроекту). Якщо б з порушенням регламенту, то ми б за 3 хвилини це проголосували", - додав Арахамія.

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У минулому році Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до жовтня розробити законопроект про ринок землі, а Верховній Раді - прийняти його та скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до грудня 2019 року.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла за основу комітетський законопроект про відкриття ринку земель сільгосппризначення 240 голосами народних депутатів.

Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук заявив, що влада не має права відкривати ринок землі без всеукраїнського референдуму.