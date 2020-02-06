Кращих консультантів у реформуванні "Укрзалізниці", ніж залучений урядом Гончарука Deutsche Bahn, немає, – Семенюк

Кращих консультантів у реформуванні "Укрзалізниці", ніж залучений урядом Гончарука Deutsche Bahn, немає, – Сем

Політичний експерт Тарас Семенюк вважає, що Кабмін Гончарука прийняв правильне рішення, залучивши до інтеграції "Укрзалізниці" у європейську інфраструктуру німецького оператора Deutsche Bahn.

Про це після підписання меморандуму між Україною та Deutsche Bahn Семенюк заявив в ефірі "24 каналу".

"Якщо мова йде про інтеграцію Укрзалізниці у європейську систему, то кращих консультантів, ніж Deutsche Bahn, годі й шукати", - сказав політолог.

Він також зазначив, що процес інтеграції української інфраструктури у європейську систему потребує значних зусиль, але це є необхідним кроком для вітчизняної промисловості.

"Очевидно, що євроінтеграційні процеси потребують великих масштабів. Не тільки у законодавстві, не лише у квотах на експорт, але також інтегрувати нашу інфраструктуру. Інфраструктура є локомотивом для всієї промисловості", - зазначив експерт.

На його думку, якщо в Україні запрацює якісна інфраструктура, яка відповідатиме європейським стандартам, це забезпечить надійний торговельний зв'язок з Європейським Союзом.

"Якщо ми хочемо увійти у Європейський союз, ми маємо взагалі змінювати ширину нашою колії. Це надважливе завдання. Я думаю, що Deutsche Bahn будуть хорошими консультантами", - підсумував Тарас Семенюк.

Нагадаємо, що про домовленості про співпрацю з Deutsche Bahn прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив 2 тижні тому під час візиту на економічний форум у Давосі (Швейцарія).

Вже вчора меморандум про співробітництво між Укрзалізницею та Deutsche Bahn був підписаний. Згідно з цим документом, Deutsche Bahn буде надавати "Укрзалізниці" підтримку в управлінні у сферах вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування. При цьому “Укрзалізниця” залишається у власності держави.