Звільнення Бабак з посади міністра розвитку громад і територій сталося через тиск Вавриша та Богдана, – ЗМІ

Колишній міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак пов'язує своє звільнення безпосередньо з головою Офісу Президента Андрієм Богданом та його другом-забудовником Андрієм Вавришем, які вирішили таким чином помститися їй.

4 лютого під час свого виступу у Верховній Раді Альона Бабак з трибуни заявила про те, що з нею почали боротьбу в засобах масової інформації за анулювання дозволів на будівельні роботи на об'єктах на вулицях Вільшанській та Гоголівській у Києві.

"Я хочу сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто у пресі за анулювання дозволів на Вільшанській, на Гоголівській. І ці люди скоро почнуть будівництво біля "Палацу Україна", на Івана Франка, - друзі-кияни не будуть стояти осторонь, вони вийдуть проти вас", - заявила вона.

За даними видання "Наші гроші", мова йде про будівництво об'єктів компаніями, що пов'язані з нардепами від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадимом Столаром і Дмитром Ісаєнком, а також бізнес-партнером Ісаєнка – Андрієм Вавришем, який зараз є девелопером, а в 2010-2015 роки був заступником директора Департаменту містобудування Київської міської державної адміністрації (КМДА). Вавриш відомий також як друг керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Зокрема, у вересні дозвіл на будівництво біля входу на станцію метрополітену "Палац Україна" отримала компанія "Укржитлобуд", яка пов'язана зі Столаром. Підрядником забудови є компанія Ісаєнка.

Дозволи на будівництво на даних об'єктах були видані Державною архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України, яку тоді очолював Сергій Кузьмін та якого пов'язують з тіньовим "смотрящим" за ДАБІ Юрієм Горовим.

У листопаді та грудня 2019 року ДАБІ під керівництвом Олександра Строкача після ряду перевірок анулювала дозволи на будівництва житлового комплексу (ЖК) на вулицях Гоголівській та Вільшанській.

Зазначимо, що Строкача називають креатурою колишнього голови ДАБІ Олександра Кудрявцева, звільненого в кінці 2018 року через скандал з підробленим дипломом та якого Бабак хотіла влаштувати своїм заступником. Тому, хоч ДАБІ формально й керував Строкач, фактично – це була вотчина Бабак-Кудрявцева.

В ЗМІ неодноразово писали, що саме за Кудрявцева був введений негласний тариф на видачу дозвільних документів – від 5 до 20 доларів за 1 кв. метр.