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  • Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ
06 лютого 2020, четвер, 14:51 366
Політика 2020-02-06T15:30:01+02:00
Українські Новини
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ

Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ

Павло Твердохліб
КМДА, Київська міська державна адміністрація, Кличко Віталій, пікет, Київавтодор, Корупція
Пікет під КМДА. Фото: Facebook
Пікет під КМДА. Фото: Facebook

Сьогодні, 6 лютого, кияни вийшли на мітинг під будівлю Київської міської державної адміністрації з вимогою до мера Віталія Кличка звільнити викритих у корупції Валентина Осипова та Олександра Густелева, повідомляє сайт телеканалу NewsOne.

Днем раніше стало відомо про те, що Кличко підписав розпорядження про призначення екс-заступника голови комунальної корпорації "Київавтодор" Осипова директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. ЗМІ також писали про плани мера призначити своїм заступником голову "Київавтодору" Густелева.

Протестуючі тримають плакати "Осипов і Густев - злодії", "Осипов Густев Кличко = корупція!", "Кличко "кришує" Осипова і Густелева", "Осипова і Густелева - на нари!" і "Кличко втратив сором!"

Коли стало зрозуміло, що Віталій Кличко проігнорував протестуючих і не вийде до них, активісти самі прорвалися в будівлю, щоб донести свої вимоги до столичної влади.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Осипов ще в 2017 році на посаді заступника голови "Київавтодору" створив злочинну групу, яка під прикриттям глави Густелева розкрадала кошти столичного бюджету, виділені на утримання і ремонт доріг і мостів. Тільки по одному з епізодів, "Київавтодор" підписав угоду на 37 млн ​​гривень, однак майже третина цієї суми (11 млн гривень) була виведена на підставну фірму і переведена в готівку. Спійманий за руку Осипов сам визнав свою провину. Справу передано в прокуратуру і Шевченківський суд.

Також ЗМІ писали, що кар'єрний зліт Валентина Осипова пов'язаний із заступництвом Олександра Густелева, близько дружного з Віталієм Кличком. Повідомлялося про їхні спільні відвідини лазні, катанні на мотоциклах і т. п. Крім цього, публікувалася інформація про роман Густелева із заступником міністра інфраструктури Наталією Форсюк, яка також бере участь в долі Осипова.

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