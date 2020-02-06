Бойко погрожує заблокувати трибуну, якщо "Слуги народу" будуть протягувати закон про ринок землі без поправок

"Якщо монобільшість протягне законопроект про запуск ринку землі, ми будемо добиватися його скасування у Конституційному Суді". Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко завив журналістам, коментуючи законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який має розглядатись у четвер, 6 лютого, інформує портал zagittya.com.ua.

"Я сподіваюся, що наші поправки до законопроекту будуть розглянуті, їх приблизно 3 тисячі. Всі вони спрямовані на те, щоб захистити інтереси і фермерів, і всіх громадян України. Якщо наші поправки не будуть розглядатись, то ми заблокуємо трибуну", - сказав опозиційний політик.

Він підкреслив, що намагання поспіхом протягнути такий соціально чутливий законопроект - це шлях в нікуди.

"Влада взяла зобов’язання перед МВФ і тепер їм треба щось робити. За три місяці боротьби проти цього ганебного законопроекту ми досягли певних зрушень, але є дуже багато речей, які свідчать про те, що людей хочуть обманути. Тому ми категорично проти прийняття даного закону", - наголосив Юрій Бойко.

Співголова фракції опозиціонерів також спростував чутки про нібито існуючи домовленості з владою у питанні землі.

"Ми не підемо ні на які домовленості стосовно землі. Це для нас святе. Ми будемо відстоювати права громадян України", - наголосив народний депутат.

Якщо ж законопроект про запуск ринку землі таки буде прийнято, опозиціонери звертатимуться до Конституційного Суду.

"Навіть якщо вони якимось чином протягнуть цей законопроект, то у нас готове звернення до Конституційного Суду. У такому випадку, я впевнений, ми доб’ємося правди, доб’ємося його скасування, адже він порушує права громадян, закріплені Конституцією України", - резюмував Юрій Бойко.

Фракція Опозиційної платформи - За життя голосувала проти законопроекту про ринок землі у першому читанні, оскільки запропоноване урядом введення обігу земель сільгосппризначення йде врозріз з національними та економічними інтересами України та її громадян, суперечить законам та Конституції нашої держави. Депутати-опозиціонери внесли більше 3 тисяч правок і відстоювали кожну з них на засіданні профільного парламентського комітету. Принципова позиція опозиціонерів - спочатку загальнонаціональний референдум, а потім закон про відкриття ринку землі.