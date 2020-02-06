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06 лютого 2020, четвер, 12:21 17
Верховна Рада і партії 2020-02-06T14:30:02+02:00
Українські Новини
Бойко погрожує заблокувати трибуну, якщо "Слуги народу" будуть протягувати закон про ринок землі без поправок

Бойко погрожує заблокувати трибуну, якщо "Слуги народу" будуть протягувати закон про ринок землі без поправок

Ірина Дорофейчук
Слуга народу, Бойко Юрій, Ринок землі, Законопроект, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Якщо монобільшість протягне законопроект про запуск ринку землі, ми будемо добиватися його скасування у Конституційному Суді". Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко завив журналістам, коментуючи законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який має розглядатись у четвер, 6 лютого, інформує портал zagittya.com.ua.

"Я сподіваюся, що наші поправки до законопроекту будуть розглянуті, їх приблизно 3 тисячі. Всі вони спрямовані на те, щоб захистити інтереси і фермерів, і всіх громадян України. Якщо наші поправки не будуть розглядатись, то ми заблокуємо трибуну", - сказав опозиційний політик.

Він підкреслив, що намагання поспіхом протягнути такий соціально чутливий законопроект - це шлях в нікуди.

"Влада взяла зобов’язання перед МВФ і тепер їм треба щось робити. За три місяці боротьби проти цього ганебного законопроекту ми досягли певних зрушень, але є дуже багато речей, які свідчать про те, що людей хочуть обманути. Тому ми категорично проти прийняття даного закону", - наголосив Юрій Бойко.

Співголова фракції опозиціонерів також спростував чутки про нібито існуючи домовленості з владою у питанні землі.

"Ми не підемо ні на які домовленості стосовно землі. Це для нас святе. Ми будемо відстоювати права громадян України", - наголосив народний депутат.

Якщо ж законопроект про запуск ринку землі таки буде прийнято, опозиціонери звертатимуться до Конституційного Суду.

"Навіть якщо вони якимось чином протягнуть цей законопроект, то у нас готове звернення до Конституційного Суду. У такому випадку, я впевнений, ми доб’ємося правди, доб’ємося його скасування, адже він порушує права громадян, закріплені Конституцією України", - резюмував Юрій Бойко.

Фракція Опозиційної платформи - За життя голосувала проти законопроекту про ринок землі у першому читанні, оскільки запропоноване урядом введення обігу земель сільгосппризначення йде врозріз з національними та економічними інтересами України та її громадян, суперечить законам та Конституції нашої держави. Депутати-опозиціонери внесли більше 3 тисяч правок і відстоювали кожну з них на засіданні профільного парламентського комітету. Принципова позиція опозиціонерів - спочатку загальнонаціональний референдум, а потім закон про відкриття ринку землі.

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