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06 лютого 2020, четвер, 08:45 20
ЗМІ 2020-02-06T11:45:03+02:00
Українські Новини
НСЖУ стурбована фактами обшуків у приміщеннях та у помешканнях журналістів телеканалу 1+1

НСЖУ стурбована фактами обшуків у приміщеннях та у помешканнях журналістів телеканалу 1+1

Тетяна Зотова
Телеканал 1+1, СБУ, Служба безпеки України, Обшуки, Журналісти, Сергій Томіленко, НСЖУ, Національна спілка журналістів України
Співробітники СБУ провели обшуки на телеканалі 1+1. Фото: 24tv.ua
Співробітники СБУ провели обшуки на телеканалі 1+1. Фото: 24tv.ua

"Обшуки на одному з провідних національних телеканалів - це чіткий сигнал тривоги для всіх журналістів: держава готова зазіхати на право журналістів тримати у таємниці свої джерела, а утиски свободи слова називати "необхідними слідчими діями". Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова НСЖУ Сергій Томіленко за фактами проведених обшуків в редакції "1+1media" та у помешканнях журналістів телеканалу 1+1.

Він зазначив, що Служба безпеки України не повинна залякувати журналістів і демонструвати готовність застосовувати свій репресивний арсенал проти українських ЗМІ та їхніх працівників. Обшуки мають насамперед проходити у фігурантів викривальних матеріалів, а не на роботі та вдома у їхніх авторів.

Від імені НСЖУ її керманич закликав:

- Службу безпеки України надати переконливе обґрунтування необхідності проведення надзвичайних заходів - обшуків у журналістських приміщеннях та домівках;

- парламентські Комітети - з питань Свободи слова та Гуманітарної і інформаційної політики - невідкладно провести спільне засідання на якому заслухати представників СБУ та "1+1media" щодо проведених обшуків;

- журналістів та ЗМІ виявляти журналістську солідарність та максимально висвітлювати всі обставини як цього інциденту, так і будь-якої справи, яку правоохоронці чи спецслужби порушують проти журналістів чи ЗМІ.

"Національна спілка журналістів України постійно інформуватиме міжнародних партнерів про розвиток надзвичайної ситуації - обшуки спецслужбою редакційних приміщень групи "1+1" та журналістських помешканнях", - резюмував свій допис Томіленко.

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