У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб

Сьогодні, 5 лютого, в Ізюмському районі Харківської області на трасі Київ-Довжанський сталося смертельне зіткнення автомобілів, в якому загинули 5 чоловік, а ще один отримав травми. Про це повідомляє прес-служба поліції області. Так, повідомляється, що повідомлення про ДТП надійшло в поліцію близько 16:10. "Попередньо встановлено, що автомобіль "Daewoo Nubir", який рухався по головній дорозі, зіткнувся з ВАЗ-2109, який виїхав з другорядної дороги на головну. В результаті зіткнення сталося загоряння транспортних засобів. 42-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 та два пасажира 43 і 41 року, а також два пасажира "Daewoo Nubira" загинули на місці", – йдеться в повідомленні. Наголошується, що 34-річний водій "Daewoo Nubira" з травмами доставлений в Ізюмську районну лікарню. ДТП на трасі в Харківській області. Фото: facebook\/police.kharkоv Зараз на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи і ДСНС. Особи загиблих пасажирів Daewoo встановлюються. Інформація про ДТП зареєстрована в Ізюмському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).