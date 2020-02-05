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05 лютого 2020, середа, 23:32 12
Події 2020-02-05T23:43:14+02:00
Українські Новини
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб

У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб

Анна Рудык
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Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv

Сьогодні, 5 лютого, в Ізюмському районі Харківської області на трасі Київ-Довжанський сталося смертельне зіткнення автомобілів, в якому загинули 5 чоловік, а ще один отримав травми. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що повідомлення про ДТП надійшло в поліцію близько 16:10.

"Попередньо встановлено, що автомобіль "Daewoo Nubir", який рухався по головній дорозі, зіткнувся з ВАЗ-2109, який виїхав з другорядної дороги на головну. В результаті зіткнення сталося загоряння транспортних засобів. 42-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 та два пасажира 43 і 41 року, а також два пасажира "Daewoo Nubira" загинули на місці", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 34-річний водій "Daewoo Nubira" з травмами доставлений в Ізюмську районну лікарню.

ДТП на трасі в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоvДТП на трасі в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv

Зараз на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи і ДСНС. Особи загиблих пасажирів Daewoo встановлюються.

Інформація про ДТП зареєстрована в Ізюмському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

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