Суд засудив до 5,5 років позбавлення волі екс-начальника райвідділу міліції в Рівненській області

Кузнецовський міський суд (Рівненська область) 3 лютого засудив до 5,5 років позбавлення волі колишнього начальника Сарненського районного відділу міліції в Рівненській області Віталія Сафоника за вчинення у нетверезому стані дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками. Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури.

Суд встановив, що в травні 2013 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в темний час доби, керуючи автомобілем "Шкода Фабіа Класик", під час руху по одній з вулиць міста Сарни перевищив допустиму швидкість і скоїв наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині, у результаті чого чоловік помер у лікарні.

Водій, в той час начальник районного відділу міліції з місця події зник, залишивши потерпілого в небезпеці.

Крім того, з метою уникнення відповідальності подав у прокуратуру області завідомо неправдиву письмову заяву про викрадення в день скоєння ДТП його автомобіля, на якому скоєно кримінальний злочин.

В судовому засіданні свою вину визнав.

Однак, прокурором-обвинувачем у суді повністю доведена винність особи у порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого; залишення особи в небезпеці; завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Кузнецовський міський суд визнав колишнього міліціонера винним і засудив до 5 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 2 роки.