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05 лютого 2020, середа, 21:43 14
Суспільство 2020-02-05T23:20:53+02:00
Українські Новини
Рівне закрило всі школи на карантин через грип і ГРВІ до 11 лютого

Рівне закрило всі школи на карантин через грип і ГРВІ до 11 лютого

Василь Трухан
Грип
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Рівне закрило всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 5 до 11 лютого. Про це Українським Новинам повідомив представник Рівненської міської ради.

Всього в Рівному припинені заняття у 39 навчальних закладах.

Карантин оголошено після того, як на уроках були відсутні 21,3% школярів.

У Рівненській області закрили на карантин 266 шкіл.

10 лютого Рівне розгляне питання про продовження або завершення карантину

Як повідомляли Українські Новини, Миколаїв закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 6 лютого.

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