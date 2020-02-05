Рівне закрило всі школи на карантин через грип і ГРВІ до 11 лютого

Рівне закрило всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 5 до 11 лютого. Про це Українським Новинам повідомив представник Рівненської міської ради.

Всього в Рівному припинені заняття у 39 навчальних закладах.

Карантин оголошено після того, як на уроках були відсутні 21,3% школярів.

У Рівненській області закрили на карантин 266 шкіл.

10 лютого Рівне розгляне питання про продовження або завершення карантину

Як повідомляли Українські Новини, Миколаїв закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 6 лютого.