Рівне закрило всі школи на карантин через грип і ГРВІ до 11 лютого

Рівне закрило всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 5 до 11 лютого. Про це Українським Новинам повідомив представник Рівненської міської ради. Всього в Рівному припинені заняття у 39 навчальних закладах. Карантин оголошено після того, як на уроках були відсутні 21,3% школярів. У Рівненській області закрили на карантин 266 шкіл. 10 лютого Рівне розгляне питання про продовження або завершення карантину Як повідомляли Українські Новини, Миколаїв закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 6 лютого.