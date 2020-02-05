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05 лютого 2020, середа, 19:59 8
Суспільство 2020-02-05T22:01:46+02:00
Українські Новини
Тернопільська область призупинила заняття у 96 школах через грип та ГРВІ

Тернопільська область призупинила заняття у 96 школах через грип та ГРВІ

Василь Трухан
Грип
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Тернопільська область констатує призупинення навчання в 96 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомив представник Тернопільської обласної державної адміністрації.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я з початку епідсезону 2019-2020 років в області перехворіло 56 694 осіб - 5,4% від усього населення.

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за п'ятий тиждень року склала 711,5 випадків на 100 000 населення, що на 35,5% вище середнього багаторічного рівня захворюваності.

У 10 адміністративних територіях області показник захворюваності на грип та ГРВІ вище середнього багаторічного рівня захворюваності.

У 5 адміністративних територіях (Бережанський, Борщівський, Зборівський, Лановецький, Монастириський райони) показник вище високого багаторічного рівня захворюваності.

За останній тиждень кількість хворих зросла в порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 12,8% (7 418 випадків проти 6 575).

Відсоток дітей до 18 років серед хворих склав 62,7%, школярів - 61% від усіх захворілих дітей.

У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності серед дітей зріс на 16,9%, серед дітей шкільного віку - на 22,5%.

Госпіталізовано за тиждень 354 особи, з них 223 дитини (63%).

Кількість госпіталізованих зросла на 5,4%, кількість госпіталізованих дітей - на 13,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 50-річний чоловік помер від грипу 23 січня в Рівненській області.

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