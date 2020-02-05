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05 лютого 2020, середа, 19:35 10
Силові структури 2020-02-05T19:38:14+02:00
Українські Новини
СБУ проводить обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1"

СБУ проводить обшуки в редакції програми "Гроші" на телеканалі "1+1"

Елизавета Кесельман
СБУ, Обшуки, Обшуки на телеканалі, Програма
1+1.Фото: ТСН
1+1.Фото: ТСН

Служба безпеки України проводить обшуки в редакції програми "Гроші" в офісі медіахолдингу "1+1 Медіа". Про це йдеться в повідомленні прес-служби "1+1", передають Українські Новини.

"Група "1+1 Медіа" підтверджує, що нині, у 18:00, 5 лютого 2020 року, в приміщенні редакції програми "Гроші" відбувається обшук робочих місць журналістів офіцерами СБУ", - сказано в ньому.

Представники медіахолдингу припускають, що обшук пов'язаний з викривальною діяльністю програми.

"Ми обурені і стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції в більшості випадків немає, зате журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності", - підкреслюється в повідомленні.

"1+1" звертається до голови СБУ Івана Баканову з проханням прокоментувати ситуацію, чи відомо йому про причини проведення слідчих дій у приміщенні редакції "Гроші".

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЗМІ, аудіо з прослуховуванням наради за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука монтувалося в студії розслідувальних програм на одному з центральних телеканалів.

В студії "1+1" виходять розслідувальні програми, створені депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Олександром Дубинським, який активно поширював інформацію про прослуховування.

Офіційної інформації про результати розслідування щодо прослуховування поки немає.

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