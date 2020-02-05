У Харкові шістьох студентів госпіталізували з підозрою на коронавірус

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

Повідомляється, що студентів госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Вони знаходяться в спеціальних боксах, за ними ведеться посилене спостереження. Також повідомляється, що коронавірус у них не підтвердився, проте передбачається, що вони могли контактувати з носіями.

Інфекціоніст зазначив, що поки з усіх госпіталізованих китайських студентів лише один був з міста Ухань — епіцентру інфекції. Більшість госпіталізованих студентів навчаються в ХАІ і живуть в гуртожитках вузу.

Головний лікар інфекційної лікарні зазначив, що в Харківській області поки що немає тест-систем на виявлення коронавірусної інфекції.

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