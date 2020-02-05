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05 лютого 2020, середа, 15:39 14
Суспільство 2020-02-05T15:44:19+02:00
Українські Новини
У Харкові шістьох студентів госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Харкові шістьох студентів госпіталізували з підозрою на коронавірус

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Китай, Вірус, Харків
Хворих помістили в лікарню. Фото: pexels
Хворих помістили в лікарню. Фото: pexels

У той час як МАУ останній раз вивезла пасажирів з Китаю і припинила рейси, у Харкові шістьох студентів з Китаю госпіталізували через підозру на коронавірус.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

Повідомляється, що студентів госпіталізували в Харківську обласну інфекційну лікарню. Вони знаходяться в спеціальних боксах, за ними ведеться посилене спостереження. Також повідомляється, що коронавірус у них не підтвердився, проте передбачається, що вони могли контактувати з носіями.

Інфекціоніст зазначив, що поки з усіх госпіталізованих китайських студентів лише один був з міста Ухань — епіцентру інфекції. Більшість госпіталізованих студентів навчаються в ХАІ і живуть в гуртожитках вузу.

Головний лікар інфекційної лікарні зазначив, що в Харківській області поки що немає тест-систем на виявлення коронавірусної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус на карантин відправили ще один круїзний лайнер з майже двома тисячами осіб.

Також МОЗ дало поради про те, що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ.

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