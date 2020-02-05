Аграрії на мітингу закликали Зеленського звільнити директора НАБУ Ситника та захистити їхні робочі місця

Аграрії передали Президенту України Володимиру Зеленському поводження з 30 тис. підписів, в якому закликали звільнити корупціонерів й зупинити тиск на компанію "Укрлендфармінг".

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Близько 3 тис. Працівників аграрних холдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" і небайдужі громадяни, які приєдналися до їхніх вимог, провели мітинг біля Верховної Ради України та Офісу Президента, на якому закликали захистити компанію від неправомірних утисків з боку правоохоронців.

Аграрії виступили з вимогами припинити тиск силових органів на підприємство і звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, визнаного судом винним в корупції. Люди приїхали практично з усієї України - підприємства працюють в 600 населених пунктах 22 областей країни.

Під час виступу зі сцени операційний директор "Укрлендфармінг" Галина Ковток висловила надію, що вимоги 27 тисяч аграріїв, яким компанія дає роботу на селі і щорічно виплачує 3,5 млрд гривень зарплат, будуть почуті.

Галина Ковток. Фото: unian.net

"Ми мовчки чекали, поки наша проблема вирішиться – але тепер ми мовчати не будемо. Ми будемо голосно, як вміємо, захищати нашу компанію – так, щоб за стінами Верховної Ради та Офісу президента нас почули. Ми нічого з вами не вкрали і не успадкували – все, що у нас є, ми збудували власними руками. І сьогодні ми захищаємо своє. Тому "Руки геть від "Авангарду", руки геть від "УЛФ"!" - сказала вона, після чого це гасло скандували інші учасники мітингу.

Як розповів керівник Зарянського відділення "Західної агровиробничої компанії" (входить в "Укрлендфармінг") Володимир Данилевський, обшуки правоохоронців лякають співробітників компанії і загрожують зриву робочого процесу.

"Це насторожує і мене, як керівника, і співробітників, які хочуть працювати і отримувати зарплату, а не спілкуватися з детективами НАБУ. Ми стоїмо за те, щоб не втратити роботу. Сусідня Польща від нас - за 200 кілометрів, там чекають молодих, тих, хто вміє працювати. А зараз робиться все, щоб їх відправити з України і закрити наші робочі місця. Нас фактично паралізували та поставили під загрозу посівну кампанію, людей, їхні сім'ї і достаток", - прокоментував він.

У свою чергу, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пообіцяв зі сцени, що вимоги аграріїв будуть почуті, і Ситник не залишиться главою НАБУ.

"Уявіть, на чолі Національного антикорупційного бюро України стоїть корупціонер, внесений до реєстру корупціонерів – як таке може бути? І сьогодні він дискредитує інституцію, яка повинна боротися з топ-корупцією – але не з топ-підприємством, яке створює ВВП України, нарощує експорт і годує всю країну і півсвіту. Ми понесемо ваші вимоги до сесійної зали Верховної Ради, адже вони повинні реагувати на те, що сьогодні ви приїхали боротися за свої права", - сказав він.

Пізніше аграрії перемістилися під Офіс президента, щоб передати звернення до Володимира Зеленського з підписами близько 30 тисяч співробітників і небайдужих людей.

У зверненні містяться заклики до президента втрутитися і зупинити знищення важливого для економіки України підприємства, усунути корупціонерів і зберегти робочі місця. Крім того, аграрії просять призначити відповідальну особу, яка збере за столом переговорів представників держави і власників компанії для конструктивного діалогу.

Мітингувальники залишили біля Офісу президента кілька тисяч запалених свічок зі своїми іменами, і заявили, що акція є попереджувальною - якщо до їхніх вимог не прислухаються, на вулиці вийде значно більшу кількість людей.

Нагадаємо, раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк назвав незаконними обшуки силовиків в його компанії по справі про розкрадання стабілізаційного кредиту «Віейбі Банку», основним акціонером якого він був. Також він заявив, що відкриті проти нього і компанії справи - це особиста помста директора НАБУ Ситника. Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинок за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.

Довідка

"Укрлендфармінг" – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки. До його складу входить агропромислова група "Авангард", компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць на рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.