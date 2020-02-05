підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
  • Новини
  • Події
  • Аграрії на мітингу закликали Зеленського звільнити директора НАБУ Ситника та захистити їхні робочі місця
05 лютого 2020, середа, 15:23 181
Події 2020-02-05T15:32:54+02:00
Українські Новини
Аграрії на мітингу закликали Зеленського звільнити директора НАБУ Ситника та захистити їхні робочі місця

Аграрії на мітингу закликали Зеленського звільнити директора НАБУ Ситника та захистити їхні робочі місця

Сергій Паламаренко
Укрлендфармінг, Авангард, Олег Бахматюк, НАБУ, Артем Ситник, Мітинг
Мітинг на захист
Мітинг на захист "Укрлендфармінга". Фото: unian.net

Аграрії передали Президенту України Володимиру Зеленському поводження з 30 тис. підписів, в якому закликали звільнити корупціонерів й зупинити тиск на компанію "Укрлендфармінг".

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Близько 3 тис. Працівників аграрних холдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" і небайдужі громадяни, які приєдналися до їхніх вимог, провели мітинг біля Верховної Ради України та Офісу Президента, на якому закликали захистити компанію від неправомірних утисків з боку правоохоронців.

Аграрії виступили з вимогами припинити тиск силових органів на підприємство і звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, визнаного судом винним в корупції. Люди приїхали практично з усієї України - підприємства працюють в 600 населених пунктах 22 областей країни.

Під час виступу зі сцени операційний директор "Укрлендфармінг" Галина Ковток висловила надію, що вимоги 27 тисяч аграріїв, яким компанія дає роботу на селі і щорічно виплачує 3,5 млрд гривень зарплат, будуть почуті.

Галина Ковток. Фото: unian.netГалина Ковток. Фото: unian.net

"Ми мовчки чекали, поки наша проблема вирішиться – але тепер ми мовчати не будемо. Ми будемо голосно, як вміємо, захищати нашу компанію – так, щоб за стінами Верховної Ради та Офісу президента нас почули. Ми нічого з вами не вкрали і не успадкували – все, що у нас є, ми збудували власними руками. І сьогодні ми захищаємо своє. Тому "Руки геть від "Авангарду", руки геть від "УЛФ"!" - сказала вона, після чого це гасло скандували інші учасники мітингу.

Як розповів керівник Зарянського відділення "Західної агровиробничої компанії" (входить в "Укрлендфармінг") Володимир Данилевський, обшуки правоохоронців лякають співробітників компанії і загрожують зриву робочого процесу.

"Це насторожує і мене, як керівника, і співробітників, які хочуть працювати і отримувати зарплату, а не спілкуватися з детективами НАБУ. Ми стоїмо за те, щоб не втратити роботу. Сусідня Польща від нас - за 200 кілометрів, там чекають молодих, тих, хто вміє працювати. А зараз робиться все, щоб їх відправити з України і закрити наші робочі місця. Нас фактично паралізували та поставили під загрозу посівну кампанію, людей, їхні сім'ї і достаток", - прокоментував він.

У свою чергу, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пообіцяв зі сцени, що вимоги аграріїв будуть почуті, і Ситник не залишиться главою НАБУ.

"Уявіть, на чолі Національного антикорупційного бюро України стоїть корупціонер, внесений до реєстру корупціонерів – як таке може бути? І сьогодні він дискредитує інституцію, яка повинна боротися з топ-корупцією – але не з топ-підприємством, яке створює ВВП України, нарощує експорт і годує всю країну і півсвіту. Ми понесемо ваші вимоги до сесійної зали Верховної Ради, адже вони повинні реагувати на те, що сьогодні ви приїхали боротися за свої права", - сказав він.

Пізніше аграрії перемістилися під Офіс президента, щоб передати звернення до Володимира Зеленського з підписами близько 30 тисяч співробітників і небайдужих людей.

У зверненні містяться заклики до президента втрутитися і зупинити знищення важливого для економіки України підприємства, усунути корупціонерів і зберегти робочі місця. Крім того, аграрії просять призначити відповідальну особу, яка збере за столом переговорів представників держави і власників компанії для конструктивного діалогу.

Мітингувальники залишили біля Офісу президента кілька тисяч запалених свічок зі своїми іменами, і заявили, що акція є попереджувальною - якщо до їхніх вимог не прислухаються, на вулиці вийде значно більшу кількість людей.

Нагадаємо, раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк назвав незаконними обшуки силовиків в його компанії по справі про розкрадання стабілізаційного кредиту «Віейбі Банку», основним акціонером якого він був. Також він заявив, що відкриті проти нього і компанії справи - це особиста помста директора НАБУ Ситника. Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітний відпочинок за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, через що може втратити посаду. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.

Довідка

"Укрлендфармінг" – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки. До його складу входить агропромислова група "Авангард", компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць на рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.

Більше новин про: Укрлендфармінг Авангард Олег Бахматюк НАБУ Артем Ситник Мітинг

ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника
Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні
Новини
Двадцять українців перебувають на круїзному лайнері, затриманому через коронавірус, - ЗМІ 16:43
САП оскаржила відмову суду заарештувати екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна 16:33
47,9% опитаних "Соцісом" підтримали б "Слугу народу" на виборах Ради 16:20
Депутат "Слуги народу" запропонувала не платити пенсію людям з "неправильними політичними поглядами" 16:19
"Слуга народу" готова поставити віце-прем'єром представника ОПЗЖ заради ринку землі, - ЗМІ 16:13
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok