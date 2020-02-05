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05 лютого 2020, середа, 14:45 277
Судова влада 2020-02-05T14:47:24+02:00
Українські Новини
Двічі втікавшого викрадача людей, якого розшукував Інтерпол, відпустив Чернігівський суд

Двічі втікавшого викрадача людей, якого розшукував Інтерпол, відпустив Чернігівський суд

Ольга Фандорина
В'язниця. Фото: pexels
В'язниця. Фото: pexels

Після спроби втекти з України колегія суддів Чернігівського апеляційного суду під головуванням судді Антипець повторно відпустили під домашній арешт фігуранта справи про викрадення екс-мера Херсона Володимира Сальдо – Дениса Пащенко. Про це в коментарі "Апострофу" повідомив адвокат Андрій Кудрик.

За його словами, в середині січня Пащенко, всупереч рішенню суду про заборону покидати місце проживання, спробував вилетіти з України і був затриманий прикордонниками в Київському аеропорту.

"Після цього, при повторному розгляді клопотання про утримання його під вартою, колегія суддів Чернігівського апеляційного суду під головуванням судді Антипець визначила міру запобіжного заходу: тримання під домашнім арештом. Замість арешту у шахрая, неодноразово побував за ґратами, фігуранта багатьох кримінальних проваджень, у тому числі і справи про викрадення екс-мера Херсона Володимира Сальдо, Дениса Пащенко – заборона залишати тимчасове житло в Чернігові з 21 години до 7 години ранку", – зазначив Кудрик.

Адвокат нагадав, що в січні 2019 року Пащенко був затриманий у Швейцарії за підозрою у викраденні Сальдо, а листопаді – екстрадований в Україну, де йому визначили запобіжний захід-утримання під вартою.

"3 січня 2020 року, незважаючи на клопотання слідчого і прокуратури продовжити утримання під вартою, слідчим суддею Овсієнко йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", – резюмував Кудрик.

Як відомо, 20 червня 2016 року Сальдо приїхав в Домінікану на ділову зустріч на запрошення Banco Citi Bank (Panama). Запрошення організував Житель Херсона Денис Пащенко. Приводом для зустрічі було проведення переговорів з потенційними інвесторами. На наступний день після приїзду в Пунта Кану Сальдо був позбавлений волі.

Сальдо провів в ув'язненні 59 днів. Звільниться з полону, за його свідченням, допоміг один з учасників викрадення.

У березні 2017 року Пащенко заочно повідомили про підозру у ч. 4 ст. 189 (вимога передачі майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим і його близькими родичами (вимагання), з погрозою вбивства, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу.

В національний розшук Пащенко був оголошений 6 березня 2017 року, а у міжнародний розшук – 1 листопада 2018 року.
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