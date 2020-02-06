Українці довіряють Бойку більше, ніж Гончаруку, - опитування

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко обійшов прем'єр-міністра Олексія Гончарука у рейтингу довіри серед українців на 3%. Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує портал hromadske.ua.

Як свідчать результати опитування, лідером за довірою залишається президент Володимир Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють - 32%.

Рівень довіри до інших ключових політиків, як повідомляється, має негативний баланс.

Так, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26%, не довіряють - 44%, депутату Юрію Бойку - 25% та 56% відповідно, лідеру фракції "Голос" Святославу Вакарчуку - 22% та 62%, прем’єру Олексію Гончаруку - 20% та 53%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 20% та 73%, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку - 15% та 78%.

Рейтинг політичних сил, згідно з даними, очолює партія "Слуга Народу": 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати. За "Опозиційну платформу - За життя" - 13,5%, "Європейську Солідарність" - 9,5%, "Батьківщину" - 8,1%. Підтримка інших партій є нижчою за 4%. Тих, хто не визначився, в Україні близько 16%.

Опитування проводили протягом 22-26 січня 2020 року серед українців віком від 18 років. 2500 людей опитували у вигляді інтерв’ю (face-to-face). Як повідомляється, похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, 51% українців вважають, що нова влада не почала успішно здійснювати жодної реформи, лише 9,9% успішною назвали реформу децентралізації.