У Чернівецькій області закрили три протитуберкульозні санаторії для дітей та дорослих

У вівторок, 4 лютого, на пленарному засіданні 35-ї сесії Чернівецької облради депутати після довгих суперечок прийняли рішення про ліквідацію трьох дитячих санаторіїв на території Чернівецької області. Рішення Чернівецької обласної ради оприлюднила Телекомпанія ТВА.

Свою роботу припинять "Дитячий санаторій "Щербинці", протитуберкульозний санаторій" Красноїльськ" та "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора".

Всіх працівників ліквідованих санаторией місцева влада обіцяла працевлаштувати, а також заявили, що якісного медобслуговування ці санаторії людям не надавали і лікувалося там дуже мало людей.

"Не секрет, що ці санаторії вже давно не надають якісної санаторно-медичної допомоги. При цьому, порівняйте: вартість утримання дітей в санаторії "Садгора" - 39 тис. грн, а онкохворої дитини - 8 тис. На лікування однієї дитини в обласному пульмонологічному відділенні - 1 тис. грн. Якщо не прийняти такого непопулярного, але важливого рішення про закриття санаторіїв, то доведеться фінансувати їх за рахунок коштів Департаменту охорони здоров'я. А, отже, на ту ж онкологію фінансування буде ще менше", - повідомила Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької ОДА.

Це рішення депутати прийняли у відповідності з реформою медичної галузі, скасовує фінансування будь-яких закладів санаторно-курортного типу в Україні з місцевих бюджетів.

"Зауважу, що лікування дітей, хворих на туберкульоз, включене в гарантій НСЗУ, їх лікувати в спеціалізованих установах і відділеннях. А оздоровлення ми забезпечимо в спеціалізованих санаторіях всеукраїнського рівня. У дитячому протитуберкульозному санаторії "Садгора" є кілька категорій працівників. Це вчителі, яких ми готові працевлаштовувати; лікарів-педіатрів - їх ми готові забрати в протитуберкульозний диспансер, де потрібно розгортати дитячі ліжка; молодші медичні сестри - їх можемо влаштувати в обласні лікарні, бо там не вистачає медсестер. Окремі наші заклади зацікавлені в лаборантах, які обслуговували мешканців Садгори", - додала Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької ОДА.

Те, що фінансувати санаторії з обласного бюджету із 1 квітня 2020 буде неможливо, підтвердила також Анжела Дякова, головна фінансистка області

"У минулому році були прийняті зміни до Бюджетного кодексу України. Згідно з ним, з обласного бюджету ми більше не зможемо фінансувати заклади санаторного типу", - зазначила вона, передає АСС.

"З 1953 року наш заклад функціонує і надає профілактичне лікування дітям. У наш час, коли в країні епідемія туберкульозу, не можна закривати такі заклади, як наш", - заявила Тетяна Чобан, представник санаторію "Садгора" виданню АСС.

Також на базі санаторію "Красноїльськ" в подальшому можуть створити центр реабілітації. А на базі санаторію "Садгора" - розташувати медико-соціальний центр "Особлива дитина".