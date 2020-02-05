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05 лютого 2020, середа, 14:35 5
Верховна Рада і партії 2020-02-05T14:45:01+02:00
Українські Новини
Цей уряд не в змозі вирішувати ні економічні, ні соціальні питання, - Бойко

Цей уряд не в змозі вирішувати ні економічні, ні соціальні питання, - Бойко

Тетяна Зотова
ОПЗЖ, Опозиційна платформа ‒ За життя, Бойко Юрій, Кабінет Міністрів України, Бюджет, Вугільна галузь
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Цей уряд не в змозі вирішувати ні економічні, ні соціальні питання". Про це 5 лютого в кулуарах Верховної Ради заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи проблеми із заборгованістю по виплатах зарплат, пенсій і соціальних платежів, інформує портал zagittya.com.ua.

"Перебої з соціальними виплатами ми бачили вже в кінці минулого року. Під час моєї робочої поїздки до Путивля Сумської області я дізнався, що лікарям міської лікарні з вересня не виплачують зарплату. Це явище нікуди не зникне, тому що нинішній уряд не виконує бюджет і не займається реальним сектором економіки (за даними Мінфіну, в січні Держбюджет країни недовиконаний на 24,5% або 13,8 млрд грн. - ред.)", - зазначив політик .

Така ж ситуація, зі сліва Юрія Бойка, і у вугільній галузі - величезна заборгованість перед шахтарями вже стала причиною їхнього страйку і голодування. Уряд проводить антидержавну політику, спрямовану на знищення вугільної галузі, яка є основою енергетичної безпеки країни.

"Вони продовжують бігати за кредитами і збільшують заборгованість держави через ОВДП. Цей уряд не знає, що робити з економікою, і я не бачу, щоб вони шукали шляхи виходу з цієї ситуації. Тому ми наполягаємо на його відставці", - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, фракція Опозиційної платформи - За життя внесла проект Постанови №2770, яким позбавляє уряд імунітету. Крім того, опозиційні депутати зареєстрували проект Постанови №2747 про заборону підвищення зарплат народним депутатам і проект Закону №2820 про обмеження розміру заробітної плати у державному секторі.

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