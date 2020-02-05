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05 лютого 2020, середа, 14:12 128 Прес-реліз
ЗМІ 2020-02-05T14:18:07+02:00
Українські Новини
PRESSZVANIE розпочинає прийом заявок на участь у премії

PRESSZVANIE розпочинає прийом заявок на участь у премії

Тетяна Зотова
Премія для журналістів Presszvanie, PRESSZVANIE, Журналістська премія, премія, преса
Премія для журналістів PRESSZVANIE. Фото: прес-служба конкурсу
Премія для журналістів PRESSZVANIE. Фото: прес-служба конкурсу

Розпочалась реєстрація на щорічну премію для журналістів PRESSZVANIE. Запрошуються до участі журналісти та редактори, які спеціалізуються на темах економіки, суспільства, культури та стилю життя.

Премія надає можливість журналісту заявити про себе професійній спільноті та показати, що пише про важливі та варті уваги речі. Подача заявок проходить на сайті премії за посиланням.

Умови участі для номінантів премії:

  • подати статті можуть журналісти ділових, суспільно-політичних та lifestyle ЗМІ, а також позаштатні журналісти;
  • конкурсна стаття має бути опублікованою протягом 2019–2020.
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