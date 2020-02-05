PRESSZVANIE розпочинає прийом заявок на участь у премії

Розпочалась реєстрація на щорічну премію для журналістів PRESSZVANIE. Запрошуються до участі журналісти та редактори, які спеціалізуються на темах економіки, суспільства, культури та стилю життя.

Премія надає можливість журналісту заявити про себе професійній спільноті та показати, що пише про важливі та варті уваги речі. Подача заявок проходить на сайті премії за посиланням.

Умови участі для номінантів премії: