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05 лютого 2020, середа, 13:20 9
Силові структури 2020-02-05T13:32:49+02:00
Українські Новини
Прикордонники за запахом знайшли підземний спиртопровід з Молдови

Прикордонники за запахом знайшли підземний спиртопровід з Молдови

Ольга Фандорина
Спиртопровід, Спирт, Молдова, Кордон

В Одеській області виявили на кордоні з Молдовою трубопровід, по якому в Україну поставлявся контрафактний спирт. Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

Як повідомляється, близько 500 метрів труби діаметром 20 мм були зариті під землею на ділянці Роздільна і вели в напрямку населеного пункту Нікольське на території окупованого РФ Придністровського району Молдови.

За словами прикордонників Білгород-Дністровського загону, на те, що по трубі в Україну доставлявся контрабандний спирт, свідчив характерний запах.

Зараз спиртопровід демонтовано, а про його виявленні повідомлені компетентні правоохоронні органи.

Раніше в Одеській області теж знайшли кілометрову трубу, по якій перекачували спирт.

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