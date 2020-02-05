Прикордонники за запахом знайшли підземний спиртопровід з Молдови

В Одеській області виявили на кордоні з Молдовою трубопровід, по якому в Україну поставлявся контрафактний спирт. Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

Як повідомляється, близько 500 метрів труби діаметром 20 мм були зариті під землею на ділянці Роздільна і вели в напрямку населеного пункту Нікольське на території окупованого РФ Придністровського району Молдови.

За словами прикордонників Білгород-Дністровського загону, на те, що по трубі в Україну доставлявся контрабандний спирт, свідчив характерний запах.

Зараз спиртопровід демонтовано, а про його виявленні повідомлені компетентні правоохоронні органи.

Раніше в Одеській області теж знайшли кілометрову трубу, по якій перекачували спирт.