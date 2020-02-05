підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 11:56 6
Суспільство 2020-02-05T12:30:02+02:00
Українські Новини
У Сімферополі через маловодний період воду подаватимуть по годинах

У Сімферополі через маловодний період воду подаватимуть по годинах

Ольга Фандорина
Вода, анексія Криму, Симферополь, Маловодний період

У столиці анексованого Криму – Сімферополі – буде введено обмежене водопостачання через брак води у водосховищах. Про це сказала глава так званої "адміністрації" міста Олена Проценко, передає РІА Новини в середу, 5 лютого.

Так, в ході оперативно-господарського наради стало відомо, що питної води для постачання Сімферополя при відсутності достатніх опадів залишилося максимум на 90-100 днів. При цьому використовується корисний об'єм води в місті складає 38% від забирається з водосховищ об'єму із-за втрат в мережах.

"Ми перебуваємо на піку маловодного року, це найгостріша проблема. Зараз, на сьогоднішній день, буде введено обмеження подачі води (у Сімферополі – ред.)", – сказала Проценко, не назвавши терміни введення графіків подачі.

Режим обмеження подачі води та графік її подачі буде розміщений на сайті "адміністрації" буде оприлюднений в ЗМІ, додала Проценко. Він торкнеться багатоквартирних будинків та приватних домоволодінь, передбачається не обмежувати в подачі води соціальні об'єкти.

Також генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш закликав Росію припинити порушення прав людини в Криму, а Україну - спростити процедуру відвідування півострова.

Більше новин про: Вода анексія Криму Симферополь Маловодний період

ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника
Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні
Новини
Укрпошта назвала "комерційною таємницею" зарплату свого начальника, яка більше, ніж у Трампа 13:15 Документ
Що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ: поради МОЗ 13:09 Інфографіка
"Слуга народу" запустить свій навчальний центр 12:42
В аптеки надійшли ліки "Дарниці" в новій упаковці 12:05
Рада скасувала стройовий статут Збройних сил 12:02
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський 12:59
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok