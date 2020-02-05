У Сімферополі через маловодний період воду подаватимуть по годинах

У столиці анексованого Криму – Сімферополі – буде введено обмежене водопостачання через брак води у водосховищах. Про це сказала глава так званої "адміністрації" міста Олена Проценко, передає РІА Новини в середу, 5 лютого.

Так, в ході оперативно-господарського наради стало відомо, що питної води для постачання Сімферополя при відсутності достатніх опадів залишилося максимум на 90-100 днів. При цьому використовується корисний об'єм води в місті складає 38% від забирається з водосховищ об'єму із-за втрат в мережах.

"Ми перебуваємо на піку маловодного року, це найгостріша проблема. Зараз, на сьогоднішній день, буде введено обмеження подачі води (у Сімферополі – ред.)", – сказала Проценко, не назвавши терміни введення графіків подачі.

Режим обмеження подачі води та графік її подачі буде розміщений на сайті "адміністрації" буде оприлюднений в ЗМІ, додала Проценко. Він торкнеться багатоквартирних будинків та приватних домоволодінь, передбачається не обмежувати в подачі води соціальні об'єкти.

Також генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш закликав Росію припинити порушення прав людини в Криму, а Україну - спростити процедуру відвідування півострова.