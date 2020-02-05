Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова

Співробітники поліції 4 лютого ввечері затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в одному з найбільших торгових центрів у Львові в центрі міста. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини. "Постраждалих в результаті події немає, зловмиснику загрожує покарання до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні. 4 лютого в поліцію надійшло повідомлення про те, що близько 17:40 в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові один з відвідувачів зробив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї. На місце події негайно прибули співробітники Управління поліції охорони у Львівській області поліцейські затримали зловмисника і доставили його в Галицький відділ поліції. Постраждалих в результаті події немає. За словами очевидців, під час стрілянини в ТЦ перебували понад 1 тис. чоловік. Особа чоловіка встановлена - ним виявився 23-річний житель міста Жовква (Львівська область). Також у нього вилучено предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль, який направлено на експертне дослідження. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.