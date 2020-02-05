Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова

Співробітники поліції 4 лютого ввечері затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в одному з найбільших торгових центрів у Львові в центрі міста.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Постраждалих в результаті події немає, зловмиснику загрожує покарання до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

4 лютого в поліцію надійшло повідомлення про те, що близько 17:40 в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові один з відвідувачів зробив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

На місце події негайно прибули співробітники Управління поліції охорони у Львівській області поліцейські затримали зловмисника і доставили його в Галицький відділ поліції.

Постраждалих в результаті події немає.

За словами очевидців, під час стрілянини в ТЦ перебували понад 1 тис. чоловік.

Особа чоловіка встановлена - ним виявився 23-річний житель міста Жовква (Львівська область).

Також у нього вилучено предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль, який направлено на експертне дослідження.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до семи років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.