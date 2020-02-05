підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
  • Новини
  • Події
  • Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова
05 лютого 2020, середа, 11:14 9
Події 2020-02-05T11:20:10+02:00
Українські Новини
Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова

Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова

Василь Трухан
Стрілянина в ТЦ
Фото: Варта1
Фото: Варта1

Співробітники поліції 4 лютого ввечері затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в одному з найбільших торгових центрів у Львові в центрі міста.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Постраждалих в результаті події немає, зловмиснику загрожує покарання до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

4 лютого в поліцію надійшло повідомлення про те, що близько 17:40 в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові один з відвідувачів зробив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

На місце події негайно прибули співробітники Управління поліції охорони у Львівській області поліцейські затримали зловмисника і доставили його в Галицький відділ поліції.

Постраждалих в результаті події немає.

За словами очевидців, під час стрілянини в ТЦ перебували понад 1 тис. чоловік.

Особа чоловіка встановлена - ним виявився 23-річний житель міста Жовква (Львівська область).

Також у нього вилучено предмет, схожий на пістолет для відстрілу гумових куль, який направлено на експертне дослідження.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального Кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до семи років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

Більше новин про: Стрілянина в ТЦ

Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Новини
ДБР викликає Федину для вручення повідомлення про підозру 11:34
Рубль підскочив в ціні: курс російської валюти в середу 11:22
У Полтаві закрили всі школи на карантин 11:20
Поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину в ТЦ в центрі Львова 11:14
Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді 11:01
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
Маю розуміння, як діяти. Тиску не боюся, - віце-прем'єр Шмигаль 14:31
Україна і Туреччина домовилися прискорити роботу над текстом угоди про зону вільної торгівлі, - Зеленський 12:59
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" направити мільярди на дороги і медицину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok