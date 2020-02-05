ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року

У 2019 ДТЕК Енерго інвестував у виробництво 5,2 млрд грн. Зокрема, завершено переоснащення енергоблоків №10 ДТЕК Придніпровська ТЕС і №1 ДТЕК Криворізька ТЕС з антрациту на газову марку вугілля. Ці проекти посилюють енергетичну безпеку України.

Виплати в центральний і місцеві бюджети в 2019 році склали 14,5 млрд грн.

Чистий прибуток за результатами 2019 року, згідно з оперативними неаудованими фінансовими показниками, склав 2 549 млн грн, що на 47,3% нижче за показник 2018 року. Негативний вплив зробило скорочення виробництва електроенергії в четвертому кварталі 2019 року на 39,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Це обумовлено падінням попиту на внутрішньому ринку при збереженні імпортних поставок електроенергії. Крім того, негативний ефект справила заборгованість ДП "Енергоринок" у розмірі 6,8 млрд грн. При цьому, позитивний ефект на фінансові результати ДТЕК Енерго надало зміцнення курсу національної валюти - 6,6 млрд грн компанія отримала на курсових різницях, що на 6,1 млрд грн перевищує показник 2018 року.

Як повідомлялося, підприємства ДТЕК Енерго є найбільшими платниками податків до центрального і місцевих бюджетів. За даними Державної фіскальної служби України, в топ-100 великих платників податків країни входять ДТЕК Павлоградвугілля, ДТЕК Добропіллявугілля, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Східенерго, ДТЕК Західенерго.