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  • ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року
05 лютого 2020, середа, 10:53 366
Економіка 2020-02-05T11:30:02+02:00
Українські Новини
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року

ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року

Ірина Дорофейчук
ДТЕК Енерго, ДТЕК, Електроенергія, Енергетика, податки
ДТЕК Енерго Фото: ДТЕК
ДТЕК Енерго Фото: ДТЕК

У 2019 ДТЕК Енерго інвестував у виробництво 5,2 млрд грн. Зокрема, завершено переоснащення енергоблоків №10 ДТЕК Придніпровська ТЕС і №1 ДТЕК Криворізька ТЕС з антрациту на газову марку вугілля. Ці проекти посилюють енергетичну безпеку України.

Виплати в центральний і місцеві бюджети в 2019 році склали 14,5 млрд грн.

Чистий прибуток за результатами 2019 року, згідно з оперативними неаудованими фінансовими показниками, склав 2 549 млн грн, що на 47,3% нижче за показник 2018 року. Негативний вплив зробило скорочення виробництва електроенергії в четвертому кварталі 2019 року на 39,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Це обумовлено падінням попиту на внутрішньому ринку при збереженні імпортних поставок електроенергії. Крім того, негативний ефект справила заборгованість ДП "Енергоринок" у розмірі 6,8 млрд грн. При цьому, позитивний ефект на фінансові результати ДТЕК Енерго надало зміцнення курсу національної валюти - 6,6 млрд грн компанія отримала на курсових різницях, що на 6,1 млрд грн перевищує показник 2018 року.

Як повідомлялося, підприємства ДТЕК Енерго є найбільшими платниками податків до центрального і місцевих бюджетів. За даними Державної фіскальної служби України, в топ-100 великих платників податків країни входять ДТЕК Павлоградвугілля, ДТЕК Добропіллявугілля, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Східенерго, ДТЕК Західенерго.

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