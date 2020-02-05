підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі
05 лютого 2020, середа, 08:43 13 Документ
Політика 2020-02-05T09:26:14+02:00
Українські Новини
Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в

Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі

Надежда Комендантова
Нафтогаз, премії Нафтогазу, премії посадовцям, Кабмін, премія
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Кабінет Міністрів пропонує наглядовій раді національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" утриматися від виплати премій керівництву НАКу премій, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Про це йдеться в протокольному рішенні Кабміну від 29 січня, текст якого мають Українські Новини.

"Наглядовій раді НАК" Нафтогаз України "утриматися від прийняття (погодження) рішень про нарахування та виплату керівникам і працівникам компанії премій, винагород та інших виплат, пов'язаних з перемогою в Стокгольмському арбітражі над компанією "Газпром", - йдеться в документі.

Також Кабмін рекомендував суб'єктам управління об'єктами держвласності, наглядової ради держкомпаній, а також наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" утриматися від прийняття рішень по виплаті премій і інших вознаградітельних виплат керівництву таких компаній до унормірованіня процесу встановлення розміру таких премій.

Уряд доручив Мінекономіки внести пропозиції щодо унормування процесу встановлення розміру премій.

 

Також прем'єр Олексій Гончарук направив лист до глави спостережної ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, в якому просить розглянути можливість перегляду розміру премій керівництву "Нафтогазу", віддаючи належне важливості процедурі преміювання залучення високопрофесійних фахівців.

"У той же час у зв'язку з високою чутливістю питання та з урахуванням того, що досягнення домовленостей з ВАТ "Газпром", яке стало підставою для нарахування премій керівництву Компанії, можливо завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостями на міждержавному рівні, пропонуємо розглянути перегляду рішень про виплату премій керівництву рішень про виплату премій керівництву Компанії", - йдеться в листі.

Прем'єр наглядова рада просить врахувати його рекомендації і утриматися від прийняття рішень щодо нарахування премій керівництву "Нафтогазу" до проведення консультацій з урядом, як акціонером компанії.

Гончарук готовий зустрітися з наглядовою радою найближчим часом до чергового засідання наглядової ради у лютому для обговорення цього питання і просить передати йому інформацію про підстави для нарахування премій керівництву "Нафтогазу" і протоколи засідань наглядової ради та правління з цього питання.

Як повідомляло агентство, 17 січня Президент Володимир Зеленський доручив Гончаруку врегулювати питання зарплат міністрів і керівників держкомпаній, а також питання з виплатою премій керівництву "Нафтогазу" за перераховані "Газпромом" з рішень Стокгольмського арбітражу кошти.

На початку січня виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що згідно з контрактами керівництву компанії повинна бути виплачена премія у розмірі 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром", тобто 29,18 млн доларів.

В 2018 році голова правління Наку Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Також Зеленський запропонував направити отримані від "Газпрому" гроші на дороги і медицину.

Більше новин про: Нафтогаз премії Нафтогазу премії посадовцям Кабмін премія

Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" на...
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв да...
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть...
Навіть помічники депутатів отримали в грудні зарпл...
Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3%
Новини
Мінфін скоротив розміщення ОВДП 09:14
Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2019 у 3,3% 09:07
Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі 08:43 Документ
Дерево впало на дорогу в Києві Фото: facebook/ Volodymyr M. Drabchuk
У центрі Києва на дорогу впало дерево: утворився затор 08:40
Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" направити мільярди на дороги і медицину 08:18
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик 10:07
Маю розуміння, як діяти. Тиску не боюся, - віце-прем'єр Шмигаль 14:31
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" направити мільярди на дороги і медицину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok