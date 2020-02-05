Кабмін рекомендує наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в

Кабінет Міністрів пропонує наглядовій раді національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" утриматися від виплати премій керівництву НАКу премій, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Про це йдеться в протокольному рішенні Кабміну від 29 січня, текст якого мають Українські Новини.

"Наглядовій раді НАК" Нафтогаз України "утриматися від прийняття (погодження) рішень про нарахування та виплату керівникам і працівникам компанії премій, винагород та інших виплат, пов'язаних з перемогою в Стокгольмському арбітражі над компанією "Газпром", - йдеться в документі.

Також Кабмін рекомендував суб'єктам управління об'єктами держвласності, наглядової ради держкомпаній, а також наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" утриматися від прийняття рішень по виплаті премій і інших вознаградітельних виплат керівництву таких компаній до унормірованіня процесу встановлення розміру таких премій.

Уряд доручив Мінекономіки внести пропозиції щодо унормування процесу встановлення розміру премій.

Також прем'єр Олексій Гончарук направив лист до глави спостережної ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, в якому просить розглянути можливість перегляду розміру премій керівництву "Нафтогазу", віддаючи належне важливості процедурі преміювання залучення високопрофесійних фахівців.

"У той же час у зв'язку з високою чутливістю питання та з урахуванням того, що досягнення домовленостей з ВАТ "Газпром", яке стало підставою для нарахування премій керівництву Компанії, можливо завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостями на міждержавному рівні, пропонуємо розглянути перегляду рішень про виплату премій керівництву рішень про виплату премій керівництву Компанії", - йдеться в листі.

Прем'єр наглядова рада просить врахувати його рекомендації і утриматися від прийняття рішень щодо нарахування премій керівництву "Нафтогазу" до проведення консультацій з урядом, як акціонером компанії.

Гончарук готовий зустрітися з наглядовою радою найближчим часом до чергового засідання наглядової ради у лютому для обговорення цього питання і просить передати йому інформацію про підстави для нарахування премій керівництву "Нафтогазу" і протоколи засідань наглядової ради та правління з цього питання.

Як повідомляло агентство, 17 січня Президент Володимир Зеленський доручив Гончаруку врегулювати питання зарплат міністрів і керівників держкомпаній, а також питання з виплатою премій керівництву "Нафтогазу" за перераховані "Газпромом" з рішень Стокгольмського арбітражу кошти.

На початку січня виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що згідно з контрактами керівництву компанії повинна бути виплачена премія у розмірі 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром", тобто 29,18 млн доларів.

В 2018 році голова правління Наку Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Також Зеленський запропонував направити отримані від "Газпрому" гроші на дороги і медицину.