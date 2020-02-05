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05 лютого 2020, середа, 09:45 380
Верховна Рада і партії 2020-02-05T11:00:02+02:00
Українські Новини
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко

Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко

Тетяна Зотова
Олексій Гончаренко, Верховна Рада України, Законопроект, Тютюнові вироби, Цигарки, Філіп Морріс Україна
Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Фото: Українське фото
Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Фото: Українське фото

Не підтримавши проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України щодо прийняття в другому читанні та в цілому законопроекту №1049, народні депутати порушили обіцянку Президента України Володимира Зеленського. Про це в коментарях журналістам заявив автор постанови та народний депутат Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна.

Гончаренко нагадав, що наприкінці 2019 року на переговорах із тютюновою галуззю і Президент, і прем'єр-міністр обіцяли скасувати даний законопроект.

Законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" було прийнято в цілому ще 4 жовтня 2019 році, але його так і не було досі підписано через грубі порушення регламенту Верховної Ради. У вівторок, 4 лютого, "за" скасування проголосували лише 145 народних депутатів.

Напередодні прийняття, 3 жовтня члени профільного комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики внесли правку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, а запроваджує фіксовану маржу прибутку для компаній, які здійснюють оптовий і роздрібний продаж сигарет.

Ця поправка стала відомою як "маржа Холодова" - саме заступника голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрія Холодова ЗМІ називають основним бенефіціаром згаданої поправки. Адже, за даними розслідування програми "Схеми", він контролює велику мережу роздрібного продажу тютюнових виробів. Пізніше, за матеріалами програми, Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо депутата за підозрою у зловживанні владою і службовим становищем.

Як писало РБК-Україна, прийняття попоавки парламентом змусило компанію "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" зупинити у листопаді 2019 р. виробництво на її тютюновій фабриці в Прилуках і відкликати 25 млн. акцизних марок на 505 млн грн. Інший великий виробник "Джі Ті Ай Україна" відкликав акцизні марки на 350 млн. грн. А в компанії "Філіп Морріс Україна" заявили, що змушені скоротити виробництво сигарет на третину через скандальну поправку.

Навіть не підписаний законопроект №1049 вже призвів до того, що у жовтні-листопаді 2019 р. держбюджет недоотримав 2,5 млрд грн. від тютюнового акцизу.

Проти скандальної поправки виступили і основні асоціації іноземних інвесторів України. Зокрема, ще у листопаді 2019 р. Європейська Бізнес Асоціація звернулася до президента із проханням не підписувати даний законопроект, заявивши, що ЕВА "неприємно враженапрактикою "маскування" важливих рішень шляхом включення їх до законопроектів з абсолютно інших питань".

У ситуацію був змушений втрутитися Президент України, який провів зустріч із найбільшими тютюновими виробниками країни та ініціював Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого і передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості.

12 грудня 2019 р. уряд спільно із директорами найбільших виробників тютюнової продукції України, підписавши Меморандум, домовилися про вирішення даного конфлікту і недопущення подібних ганебних ситуацій в майбутньому.

Законопроект, цілком ймовірно, може бути ветований Президентом і повернутий до парламенту з пропозиціями щодо вилучення скандальної поправки.

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