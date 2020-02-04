Волинська область призупинила заняття в 82 школах через грип та ГРВІ

Волинська область констатує призупинення навчання в 82 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Епідемічний поріг в області перевищено на 38%.

Найвищий ріст захворюваності зафіксований у віковій групі 5-14 років – 80%.

минулого тижня (27 січня -2 лютого) гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло понад 8,3 тис. осіб, що майже на 2,6 тис. осіб більше, ніж тижнем раніше.

Тижневий приріст захворюваності склав 46%.

З числа хворих понад 5,4 тис. - діти до 17 років (65%).

Кількість госпіталізованих з ГРВІ збільшилася на 25% і становить 285 осіб проти 227 осіб на попередньому тижні.

Всього з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019) були госпіталізовані понад 2,1 тис. осіб, з них понад 1,5 тис. (72%) дітей.

З початку епідсезону на ГРВІ та грип перехворіло понад 87 тис. жителів області (8,4% населення).

У Луцьку минулого тижня зареєстровано 2 670 випадків грипу та ГРВІ проти 2 тис. випадків тижнем раніше.

Інтенсивний показник захворюваності у Луцьку перевищив епідемічний поріг на 7%.

Госпіталізовано 98 жителів обласного центру, що на 11% більше, ніж тижнем раніше.

Як повідомляли Українські Новини, 50-річний чоловік помер від грипу 23 січня в Рівненській області.