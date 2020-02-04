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04 лютого 2020, вівторок, 21:47 4
Суспільство 2020-02-04T22:09:50+02:00
Українські Новини
Рівненська область призупинила заняття в 266 школах через грип та ГРВІ

Рівненська область призупинила заняття в 266 школах через грип та ГРВІ

Василь Трухан
Грип

Рівненська область констатує призупинення навчання в 266 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це Українським Новинам повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

За минулий тиждень в області на 75% зросла захворюваність грипом і гострими респіраторними інфекціями.

Всього захворіли 13 681 людей, з них 9 888 дітей (72,3%).

Госпіталізовано 418 хворих, у тому числі 278 дітей.

Показник захворюваності становить 1 179,8 випадків на 100 тис. населення, що на 46% вище порогового рівня.

найвищий рівень захворюваності у Радивилівському (3 961 випадок на 100 тис. населення), Зарічненському (2 490) та Володимирецькому (2301,6) районах.

Як повідомляли Українські Новини, 50-річний чоловік помер від грипу 23 січня в Рівненській області.

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