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04 лютого 2020, вівторок, 18:50 25
Силові структури 2020-02-04T20:45:02+02:00
Українські Новини
Зловживання владою: проти мера Миколаєва відкриють кримінальну справу

Зловживання владою: проти мера Миколаєва відкриють кримінальну справу

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, НАБУ, Миколаїв, Кримінальна справа, Олександр Сенкевич
Олександр Сенкевич. Фото: politeka.net
Олександр Сенкевич. Фото: politeka.net

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем мером Миколаєва Олександром Сенкевичем.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook член виконавчого комітету Миколаївської міської ради, адвокат Володимир Тимошин, передають Українські Новини.

"Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження та почати досудове розслідування за фактом зловживання владою та службовим становищем Миколаївським міським головою Сенкевичем А. Ф., викладених у заяві від 17.01.2020", - написав Тимошин.

Тимошин уточнив, що представляв інтереси заявника як адвокат.

За даними джерела в міськраді, заяву було подано через невідповідність складу членів виконкому (22 з Сенкевичем, замість необхідних 21), що ставить під сумнів законність усіх прийнятих виконкомом рішень.

4 лютого Сенкевич святкує 38-й день народження.

Як повідомляли Українські Новини, мер Миколаєва Сенкевич задекларував 303 тис. гривень доходів за 2018.

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