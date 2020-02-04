"Укрзалізниця" намагається обійти законні процедури при виборі постачальника газу, – журналіст

Акцірнерне товариство "Укрзалізниця" (УЗ) намагається організувати поставки газу з порушеннями тендерного законодавства і правил Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна", посилаючись на журналіста проекту "Наші гроші" Юрія Ніколова.

"На початку 2019 року в УЗ оголосили торги, внісши до тендерної документації дискримінаційні заточки, які б дозволяли в ручному режимі викидати з тендеру небажаних учасників. Тендерна колегія АМКУ наказала" Укрзалізниці" ці заточки знести, але в УЗ рік не реагували, а в кінці 2019 року просто скасували тендер нібито через відсутність потреби в газі", - написав журналіст.

В результаті, за даними "Наших грошей" філія "Центру забезпечення виробництва" АТ "Українська залізниця" на переговорній процедурі закупівлі газу 31 січня за 4 з 5 лотів відхилила кілька дешевих пропозицій, оголосивши про намір укласти договір на суму 201,13 млн гривень з ТОВ "Укр газ ресурс" та ТОВ "Благогаз збут". У кожної з цих фірм хочуть замовити по 20 млн куб. м газу.

Засновником "Укр газ ресурс" є Андрій Кучков - зять колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Крім того, як повідомив журналіст, з грудня минулого року "Укрзалізниця" перестала платити за газ попереднім постачальникам, створивши цим для них колосальні проблеми. Мова, за даними журналіста, може йти про збитки в розмірі понад 100 млн гривень.

На даний момент, як повідомив Ніколов, "Укрзалізниця", знову оголосила відкриті торги, в які внесла ті ж дискримінаційні заточки, що й рік тому. "Але тендерна колегія АМКУ передбачувано їх знову оскаржила", - зазначив журналіст.

За його даними, зараз в "Укрзалізниці" мають намір переключитися на іншого постачальника - НАК "Нафтогаз України".

"В "Укрзалізниці" хочуть піти на відносини з "Нафтогазом", будучи обізнаними, що в правилах поставки природного газу, регульованого НКРЕКП, прямо й безпосередньо забороняється укладати договір з новим постачальником, маючи борги перед чинним", - додав журналіст.

"Цю норму спеціально вставили в правила, щоб не давати замовникам можливості шантажувати постачальника, але саме цю норму "схемщики" УЗ пропонують порушити", - написав Ніколов.

Журналіст наполягає, щоб в ситуації розібралися правоохоронні органи, а "Укрзалізниця" позбулася в своїй тендерній документації дискримінаційних вимог, провела відкриті торги та на їх підставі обрала будь-яких нових постачальників з найпривабливішими цінами.

"Паралельно потрібно звільнити людей, які почали весь цей бардак в грудні, розблокувати оплату поставок, щоб ні у кого не виникало й тіні сумніву в тому, що до кінця відкритих торгів хтось комусь перекриє газ, і вже дуже скоро все закінчиться", - резюмував журналіст.