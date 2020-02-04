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04 лютого 2020, вівторок, 17:26 11
Медицина 2020-02-04T18:15:01+02:00
Українські Новини
Бахтєєва передала новий медичний інструментарій дитячій лікарні Слов'янська

Бахтєєва передала новий медичний інструментарій дитячій лікарні Слов'янська

Ірина Дорофейчук
Тетяна Бахтєєва, Земляцтво - Рідний Донбас, Слов'янськ
Тетяна Бахтєєва в дитячій лікарні Слов'янська. Фото: golos.ua
Тетяна Бахтєєва в дитячій лікарні Слов'янська. Фото: golos.ua

Заслужений лікар України, голова Всеукраїнської громадської організації "Земляцтво - Рідний Донбас" Тетяна Бахтєєва, зустрівшись з медиками дитячої обласної лікарні в Слов'янську, передала в їх розпорядження новий медичний інструментарій.

Про це повідомило інтернет-видання "Голос.ua".

"Завжди намагаюся підтримати колег, особливо в такий непростий час, коли охорона здоров'я та медична наука фінансуються за залишковим принципом. Тому ми знайшли меценатів, і лікарня отримала в подарунок, медичний інструментарій для хірургічного, травматологічного, ЛОР, і відділення інтенсивної терапії, що є вкрай необхідним для надання медичної допомоги діткам", - сказала Бахтєєва.

Відзначимо, що з 1 березня 2019 року міська медустанова отримала статус обласної клінічної дитячої лікарні: адже в ній працює понад 200 співробітників, які надають допомогу більш ніж 30 тис. дітей зі Слов'янська, Лиману, Миколаївки та інших міст Донбасу. Однак, зараз вона знаходиться в стадії реконструкції, їй необхідні кошти для будівництва нових корпусів, придбання медобладнання.

Бахтєєва побажала колективу дитячої обласної лікарні Слов'янська не зупинятися на досягнутому, з надією дивитися в майбутнє, не опускати руки в найскладніших ситуаціях.

"Своєю працею медики Донбасу вносять неоціненний вклад у збереження здоров'я наших дітей, майбутнього України", - зазначила колишній голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

На її думку, держава повинна створювати всі умови не лише для лікування підростаючого покоління, а й для його гармонійного розвитку, стимулювати інтерес до спортивних заходів, робити все для того, щоб якомога більше дітей приходили на стадіони, в гуртки, в спортивні секції. При цьому проявляючи особливу турботу про людей з обмеженими можливостями, які займаються спортом, загартовують дух й тіло.

Тому вже 12 років Тетяна Бахтєєва патронує Всеукраїнський турнір з плавання для дітей з обмеженими можливостями "Повір у себе", спільно з багаторазовим чемпіоном Параолімпійських ігор з плавання Віктором Смірновим.

Цього року в спортивних змаганнях взяли участь 160 дітей з 17 регіонів України. Юні спортсмени отримали в подарунок футболки, календарі, солодощі, а 12 призерів турніру - планшети.

"Такі змагання дуже важливі, щоб люди з обмеженими можливостями могли жити повноцінним життям в суспільстві, а наша головна задача сьогодні - допомогти їм у цьому, особливо дітям. Вони повинні вірити в себе, а ми, дорослі, зобов'язані їм в цьому допомогти", - підсумувала Тетяна Бахтєєва.

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