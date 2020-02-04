Депутат Холодов вимагає звіт у глави митниці Нефьодова

"Продовжувати так працювати - це політичне самогубство. Реально там катастрофа. Куди не глянь - схеми. Ухилення від сплати митних зборів. "Зашкварені" кадри. Якісь "смотрящі"... Чесно кажучи, я б не хотів перетворюватися в "Вісник корупційних новин митниці", але я просто не бачу іншого способу боротьби зі схемами, крім публічності", заявив на своїй сторінці в ФБ народний депутат від Слуги народу Андрій Холодов.

На його думку з наповненням бюджету стає все гірше і гірше і такими темпами через півроку-рік бюджет буде порожнім. Остання інформація, яку політик отримав від митників - про схеми мінімізації митної вартості товарів, які завозять в Україну. "Це - типова схема, коли дорогі брендові речі тонами привозять в Україну і розмитнюють за десять разів нижчими тарифами, а то і за нульовою ставкою. Відповідно, бюджет недоотримує великі гроші від дорогого імпорту. Це чистої води корупційна модель і людський фактор, адже все залежить від митників, які не помічають дорогі бренди серед дешевого китайського товару".

Далі Холодов наводить список "фігурантів":

- ТОВ "САГА ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 42775584. Протягом грудня 2019 здійснено митне оформлення 145 тонн преміального одягу і взуття відомих європейських брендів;

- ТОВ "ПОВЕР Глаб", код ЄДРПОУ 43210995. 175 тонн преміального одягу відомих європейських брендів в грудні 2019 року;

- ТОВ "КОПІЕН ПРАЙМ", код ЄДРПОУ 43216173. 240 тонн преміального одягу відомих європейських брендів в грудні 2019 року.

"Компанії заявили митну вартість речей і взуття як таких, які відбуваються Туреччини і Китаю (7,52$ - 11$ за кілограм), тоді як фактична вартість товарів становила понад 100$ за кілограм. Тільки ці 3 компанії і тільки в грудні недоплатили в бюджет близько 165 000 000 гривень", відзначає в ФБ депутат. "Покупці цих товарів точно не продають собак, щоб заплатити за газ".

Далі:

- "ТК МОРИС", код ЄДРПОУ 43134789, оформляє в Одеській митниці тканину з Пакистану за ставкою мита 0.

- З 20.01.20 один дуже відомий всім бізнесмен, який носить зараз електронний браслет, оформив на Одеській митниці 163 контейнери з взуттям і тканиною. Все взуття по $7,19 за кг, а тканину $3,6 за кг. Але не може бути все взуття за однією ціною. Це свідчить про те, що ніхто реальної його вартості не перевіряв.

"На жаль, пан Максим Нефедов останні 2 місяці ухиляється від публічних відповідей на мої численні запитання - про зашкварені кадри, заниження митної вартості, контрабанди, хабарі за легальне оформлення документів і т.д. і, як наслідок, - провал виконання державного бюджету. Чому немає відповідей на такі прості питання?" - цікавиться Холодов.

Він також повідомляє, що буде змушений ініціювати запрошення керівників митниць (почнемо з Одеської та Київської) на засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, і вимагати від них відповідей щодо кожного викладеного факту. "До того ж, можу організувати знайомство зі слідчими САП і ДБР - можливо, на їх питання у керівників митниці знайдуться відповіді?" і ще - він має намір піднімати питання на фракції і ініціювати звіт глави митниці пана Нефьодова у Верховній Раді України. Але, якщо і це не спрацює - то Холодов з колегами по Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики звертатиметься до прем'єра і президента з пропозицією втрутитися особисто. "Всі бачать, що Нефьодов не справляється зі своїми завданнями і ситуація вже стає некерованою. І це добре видно по надходженнях до бюджету. Треба терміново ламати схеми і садити по тюрмах усіх, хто звик красти. Це єдиний варіант, який мене влаштує".