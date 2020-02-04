Скорочення депутатів дозволить обрати владу, яка не буде обманювати, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що скорочення кількості депутатів дозволить громадянам України обрати владу, яка не буде їх обманювати.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик наголосив, що фракція підтримує цей законопроект з двох причин.

"Пропорційна система повинна покласти край політичній корупції, на яку перетворилася мажоритарна система. Внаслідок дій у тому числі й нинішньої влади люди, доведені до зубожіння, вимушені підтримувати будь-якого кандидата, який пропонує матеріальну допомогу. Це прямий шлях до політичної корупції, хоча це не є провина людей, це провина влади", — вважає Юрій Бойко.

Друга причина, чому ОПЗЖ підтримує згаданий законопроект, це прямі порушення Конституції, які сьогодні відбуваються на законодавчому рівні.

"Ми переконані, що сьогоднішня влада повинна відійти у минуле, адже вона обманула людей. Обіцяли поліпшення життя, зменшення тарифів, що люди будуть жити краще і прийде мир в країну, але порушили свої обіцянки. І ми вважаємо, що цей законопроект наблизить нас до зміни влади. Ми за те, щоб він був прийнятий, а українці обрали нову владу, яка не буде їх дурити", - наголосив співголова фракції ОПЗЖ.