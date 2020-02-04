підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 лютого 2020, вівторок, 16:00 8
Верховна Рада і партії 2020-02-04T16:15:01+02:00
Українські Новини
Скорочення депутатів дозволить обрати владу, яка не буде обманювати, – Бойко

Скорочення депутатів дозволить обрати владу, яка не буде обманювати, – Бойко

Ірина Дорофейчук
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Верховна Рада України, Кількість депутатів
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що скорочення кількості депутатів дозволить громадянам України обрати владу, яка не буде їх обманювати.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик наголосив, що фракція підтримує цей законопроект з двох причин.

"Пропорційна система повинна покласти край політичній корупції, на яку перетворилася мажоритарна система. Внаслідок дій у тому числі й нинішньої влади люди, доведені до зубожіння, вимушені підтримувати будь-якого кандидата, який пропонує матеріальну допомогу. Це прямий шлях до політичної корупції, хоча це не є провина людей, це провина влади", — вважає Юрій Бойко.

Друга причина, чому ОПЗЖ підтримує згаданий законопроект, це прямі порушення Конституції, які сьогодні відбуваються на законодавчому рівні.

"Ми переконані, що сьогоднішня влада повинна відійти у минуле, адже  вона обманула людей. Обіцяли поліпшення життя, зменшення тарифів, що люди будуть жити краще і прийде мир в країну, але порушили свої обіцянки. І ми вважаємо, що цей законопроект наблизить нас до зміни влади.  Ми за те, щоб він був прийнятий, а українці обрали нову владу, яка не буде їх дурити", - наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Більше новин про: Юрій Бойко ОПЗЖ Опозиційна платформа - За життя Верховна Рада України Кількість депутатів

Цей бездарний уряд має бути відправлений у відстав...
Бюджет-2020 уже потребує перегляду, - Льовочкін...
Країна не зможе розвиватися, не припинивши війну, ...
НАБУ перетворюється на інструмент політичної борот...
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні
Новини
Депутат Холодов вимагає звіт у глави митниці Нефьодова 16:32
Як відрізнити грип від пневмонії: головні симптоми 16:30 Інфографіка
Велику партію тютюну вилучено з незаконного обігу 16:24
В Одеській області більше 300 шкіл закрили на карантин 16:18
Олена Федченко з новонародженим малюком. Фото: Facebook/Олена Федченко
Українка прийняла пологи на борту літака, який летів у Таїланд 16:09
більше новин
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського 18:42
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
більше новин
Гривня злетіла: НБУ зміцнив офіційний курс гривні на середу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok