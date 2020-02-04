5.02.20 12:00 Круглий стіл: "Які знання потрібні людині, аби бути успішною в XXI сторіччі?"

5 лютого 2020 року, о 12:00 в пресс-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Які знання потрібні людині, аби бути успішною в XXI сторіччі?"

Організатори: Альянс громадських організацій на чолі з Інститутом податкових реформ ініціює низку дискусій, воркшопів, "круглих столів" з обговорення питань сучасних знань для успішної людини.

До заходів запрошуються: експерти, педагоги, держслужбовці, психологи та громадські діячі.

Питання для обговорення:

Виклики, з якими зараз зіштовхнувся світ, вимагають лідерів нового типу. Вже не достатньо звичної академічної освіти. Раніше можна було отримати достойну освіту раз у житті та потім працювати і удосконалюватись. Сучасні умови вимагають постійних змін.

Нові IT-технології, штучний інтелект та глобалізація зміщує рамки свідомості і можливостей. Постійний розвиток - принцип безперервної освіти для бізнесу, влади та населення. І це є особливістю передового сучасного суспільства, поетапний та довічний процес, що забезпечує постійне розширення знань у соціумі. Нові технології для освіти.

STEAM-освіта: в центрі уваги знаходиться не вчитель, а практичне завдання, яке потрібно вирішити. Навчальні лабораторії та використання VR-технологій у навчанні.Тепер нові знання потрібні щоденно. Які вони мають бути? Як їх отримувати? Що потрібно запровадити в Україні, аби приєднатись до нових тенденцій цивілізованого світу?

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