Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ

Народний депутат від "Слуги народу" Михайло Новіков через свою фірму "Новіков та партнери", а також суддю Північного Апеляційному суду Геннадія Кравчука допомагає компанії "Квазар" уникати погашення боргів перед "Ощадбанком" на загальну суму понад 100 млн грн.

Про це йдеться в матеріалі "Інвестняні" для "Квазара", опублікованому на сайті "Дело".

Видання зазначає, що Новіков - колишній суддя Київського апеляційного господарського суду та старший партнер правової групи "Новіков та партнери". У судах компанію "Квазар" представляє помічник-консультант Новикова як народного депутата, а також безпосередній керівник його юридичної фірми Дмитро Чабан.

За даними видання, в 2010 році "Квазар" взяла кредит в "Ощадбанку" на суму понад 6,3 млн євро. Але в означений термін - в 2016 році - кредит не погасила. Банк подав до суду, який підтвердив заборгованість. Частина майна - кілька приміщень - банк придбав на аукціоні за залишковою ціною. В "Квазарі" порахували, що таким чином заборгованість вже погашена в повному обсязі, оскільки, на їхню думку, банк повинен був зарахувати малоліквідну нерухомість за максимальною вартістю. Однак банк з цим не згоден. Різниця в "оцінці" залишку по боргу становить понад 100 млн грн.

Оскільки компанія платити за боргами відмовилася, банк ініціював процедуру банкрутства. Відразу після цього "Квазар" став спішно переводити свої активи (близько 120 об'єктів нерухомості) на дочірню фірму - ПрАТ "Крипта". Верховний суд встановив, що на момент передачі нерухомості вона вже була арештована. Бенефіціари "Крипти" - ті ж, що і у "Квазара". Сергій Берингову і канадська KM Secure Corp.

Видання відзначає, що в Північному апеляційному суді автоматична система розподілу справ для розгляду кейса "Квазара" і "Ощадбанку" стала підозріло часто вибирати з декількох десятків суддів лише одного - Геннадія Кравчука. Як свідчать дані з автоматичної системи розподілу, кілька десятків інших суддів, які могли б розглядати ці справи, в конкретний момент часу або виявлялися у відпустці, або на лікарняному, або просто були недоступні для розподілу.

З 2012 по 2018 роки Кравчук був суддею Вищого господарського суду, секретарем судової палати, а потім навіть заступником одіозного голови ВГСУ Віктора Татькова. Як відомо, Татькова і його іншого зама Артура Ємельянова неодноразово звинувачували в аналогічних діях з втручанням в автоматичну систему розподілу справ.

За даними Громадської ради доброчесності, Кравчук значиться в переліку "зручних" суддів, яким керівники ВГСУ "довіряли" "правильно" вершити правосуддя.

Кравчук затягує справу: апеляція на рішення про оцінку майна, винесене судом першої інстанції - розглядається вже більше півроку. Чому?

"За однією з версій, саме Новіков посприяв поверненню" забракованого "судді Кравчука в судову систему, а саме - в Північний апеляційний госпсуд. В результаті чого справи, які ведуть адвокати фірми народного депутата, стали із завидною регулярністю потрапляти на розгляд саме цього служителю Феміди . Очевидно, що не випадково така доля "спіткала" і справа "Квазара". З цілком передбачуваними наслідками в доступному для огляду майбутньому", - пише видання.