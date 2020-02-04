Маю розуміння, як діяти. Тиску не боюся, - віце-прем'єр Шмигаль

Завершити децентралізацію, реформувати ЖКГ і будівельну сферу. Це - основні виклики новопризначеного віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку громад та територій України Дениса Шмигаля. Міністр переконує: результати його роботи будуть наочними.

"Така посада - це велика честь, але й величезна відповідальність. Я відсьогодні починаю працювати, і перші результати ми будемо бачити вже під час роботи. Виклики, які стоять переді мною, очевидні: завершення адміністративно-територіальної реформи, яка дасть українцям нову якість життя, кардинальні зміни в будівельній галузі й сфері ЖКГ. Маю розуміння, як діяти, куди рухатися, що робити. Тиску не боюся", - заявив журналістам Денис Шмигаль у кулуарах Верховної Ради.

"Сьогодні ми вперше в історії незалежної України маємо такий ніжний паросток суспільної довіри до влади. Наше завдання: зберегти цю довіру, примножити й навчити суспільство жити в нормальному цивілізованому середовищі. Реформа децентралізації якраз покликана це зробити. Наступне – ми багато просунулися вперед по реформі медицини, освіти, але ми не робили ще кардинальних кроків у будівельній галузі, не починали ще глобальних рухів у реформі ЖКГ, оце є також пріоритети на рівні з реформою адміністративно-територіального устрою", – підкреслив віце-прем’єр.

Віце-прем’єр зазначив, що на посаду в Уряд його запросили президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо: Верховна Рада у вівторок, 4 грудня, призначила Дениса Шмигаля новим віце-прем’єр-міністром - міністром розвитку громад та територій України. На посаді міністра Шмигаль замінив Альону Бабак, яка пішла у відставку за власним бажанням.

Денису Шмигалю - 44 роки. У 1997 році закінчив економічний факультет Державного університету "Львівська Політехніка" за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері; має науковий ступінь кандидата економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області. З 2 серпня 2019 року очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.