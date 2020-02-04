За рік з дня загибелі робітника на будівництві "Немо" розслідування так й не просунулося, – ЗМІ

Прокуратура Одеської області під керівництвом Максима Вихора не виконує свої функціональні обов'язки, тим самим дозволяючи поліції затягувати розслідування смерті робітника, якого придавив будівельний кран.

Про це повідомив веб-сайт "Подробности".

На наш запит до Головного управління Національної поліції в Одеській області із проханням надати публічну інформацію про хід слідства поліція відповіла відмовою. При цьому, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, ніяких процесуальних дії у справі не відбувалося вже майже рік. Зазначимо, що за процесом розслідування кримінальних проваджень поліцією повинна стежити прокуратура Одеської області.

Журналісти відправляли запит начальнику слідчого управління ГУ Нацполіціі в Одеській області з проханням надати інформацію про те, які кримінальні провадження були зареєстровані з даної події, кому було оголошена підозра та чи було вона оголошена посадовим особам підрядника, а також надати загальну інформацію про хід розслідування нещасного випадку, коли робітника задавив будівельний кран.

Поліція відповіла, що вона проводить досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання будівельних робіт. На даний момент триває досудове розслідування і проводяться необхідні слідчі дії. Як бачимо, ніяких конкретних відповідей поліція не надала - лише загальний набір фраз.

Останнє судове засідання в рамках кримінального провадження №12019160000000025 від 12 січня 2019 року було майже рік тому - 8 лютого 2019 року. Протягом всього року слідчий поліції та представник фірми-забудовника вели судові баталії про накладення арешту, а потім про його скасування з майданчика на пляжі "Ланжерон", де велося будівництво. Судове засідання про призначення судово-медичної експертизи було 16 січня 2019 року. До сьогоднішнього дня поліція не встановила ніяких нових фактів причин загибелі робітника на підставі експертизи.

Нагадаємо, 17 січня 2019 року Київський районний суд м. Одеси наклав арешт на земельну ділянку, де трапилася трагедія з забороною проводити будь-які будівельні роботи. Природно, що забудовникам такий хід подій не сподобався та фірма "НЕПТУН-БІЛА СФЕРА" подала апеляцію через 2 тижні. Суддя апеляцію задовольнив, тим самим зняв арешт з будівельного майданчика. Потім, 8 лютого 2019 року, слідчий поліції знову просить суддю накласти арешт на будівельну ділянку, так як є підстави вважати, що ця територія може бути доказом злочину. Суддя відхилив клопотання слідчого.

Виходить, слідчі дії поліцейських обмежилися лише клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку, а також вилученням документів. Розслідування щодо недбалості підрядника будівництва не беруться до уваги. Будкомпанія повинна була відповідати за техніку безпеки на будівельному майданчику і проводити інструктаж працівників, адже згідно з договором вона несе повну відповідальність за дотримання правил охорони праці. Крім цього, підрядник зобов'язаний під час проведення будівельних робіт забезпечити умови для дотримання вимог техніки безпеки.

Як писали інші ЗМІ, працівника в день трагедії змусили вийти на об'єкт, незважаючи на погані погодні умови. Відповідно, директор фірми-підрядника "Вестт" повинен був в першу чергу отримати підозру. Співзасновником групи одеських будівельних компаній під спільним брендом "Вестт" є Василь Мітрієв. Варто відзначити, що в 2018 році податкова служба Одеської області відкрила проти фірм Василя Мітрієва кримінальне провадження за незаконне переведення в готівку значних сум на постачання бетону. У лютому 2015 року Мітрієва судили за ухилення від сплати податків.

Замовником будівництва готельного комплексу під виглядом оздоровчого корпусу дельфінотерапії є депутатська родина Кісловських разом з іншими особами.

За інформацією з джерел, Кісловський разом з директором фірми-підрядника "Вестт" Василем Мітрієвим за саботаж в розслідуванні даного випадку "віддячили" обласного прокурора Максима Вихора.