11.02.20 11:00 Круглий стіл: "Чи потрібна українцям готівка?"

11 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи потрібна українцям готівка?" Організатор: "Фінансовий клуб". На круглому столі обговоримо наступні питання: Ризики заміни фіскального чеку чеком з терміналу? (законопроект №2453) Безготівкова економіка – міф чи реальність? Статистика безготівкових розрахунків за підсумками 2019 року. Чи завжди Cashless = біла економіка? Зобов'язання приймати електронні платіжні засоби – це порушенням прав бізнесу чи все ж захист прав споживачів? POS-термінал проти альтернативних платіжних сервісів. Чим мають здивувати українців міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard. До участі в дискусії запрошено: Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики; Діана Губська, ЕБА (комітет з електронної комерції); Світлана Чирва, регіональний менеджер Visa в Україні та Молдові; Ярослав Железняк, народний депутат; Ярослав Романчук, адвокат, керуючий партнер Юридичної групи EUCON; Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ; Олег Цільвік, голова Союзу споживачів України; Ігор Ланда, сео "Новус"; Ініціатори законопроекту 2453 (Васильченко чи Юрчишин); представники Мінфіну, Нацбанку, Мastercard. Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх