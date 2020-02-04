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Українські Новини
11.02.20 11:00 Круглий стіл: "Чи потрібна українцям готівка?"

11.02.20 11:00 Круглий стіл: "Чи потрібна українцям готівка?"

Алина Заика

11 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи потрібна українцям готівка?"

Організатор: "Фінансовий клуб".

На круглому столі обговоримо наступні питання:

  • Ризики заміни фіскального чеку чеком з терміналу? (законопроект №2453)
  • Безготівкова економіка – міф чи реальність? Статистика безготівкових розрахунків за підсумками 2019 року. Чи завжди Cashless = біла економіка?
  • Зобов'язання приймати електронні платіжні засоби – це порушенням прав бізнесу чи все ж захист прав споживачів?
  • POS-термінал проти альтернативних платіжних сервісів. Чим мають здивувати українців міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard.

До участі в дискусії запрошено:

  • Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань податкової та митної політики;
  • Діана Губська, ЕБА (комітет з електронної комерції);
  • Світлана Чирва, регіональний менеджер Visa в Україні та Молдові;
  • Ярослав Железняк, народний депутат;
  • Ярослав Романчук, адвокат, керуючий партнер Юридичної групи EUCON;
  • Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ;
  • Олег Цільвік, голова Союзу споживачів України;
  • Ігор Ланда, сео "Новус";
  • Ініціатори законопроекту 2453 (Васильченко чи Юрчишин);
  • представники Мінфіну, Нацбанку, Мastercard.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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