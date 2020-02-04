Верховний Суд визнав законним звільнення першого заступника голови Львівської облради Дворянин

Верховний Суд визнав законним звільнення першого заступника голови Львівської обласної ради Парасковії Дворянин. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної ради, передають Українські Новини.

"Львівська обласна рада прийняла законне рішення. Саме це було підтверджено тепер і рішенням Верховного Суду", - йдеться в повідомленні.

Суд вирішив, що в діях облради не було порушень.

зокрема, процедура заслуховування звіту й дострокового припинення повноважень Дворянин пройшла згідно з нормами чинного законодавства України.