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04 лютого 2020, вівторок, 11:36 14
Судова влада 2020-02-04T13:15:03+02:00
Українські Новини
Верховний Суд визнав законним звільнення першого заступника голови Львівської облради Дворянин

Верховний Суд визнав законним звільнення першого заступника голови Львівської облради Дворянин

Василь Трухан
Верховний Суд України, Парасковія Дворянин
Фото: Самопоміч
Фото: Самопоміч

Верховний Суд визнав законним звільнення першого заступника голови Львівської обласної ради Парасковії Дворянин. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної ради, передають Українські Новини.

"Львівська обласна рада прийняла законне рішення. Саме це було підтверджено тепер і рішенням Верховного Суду", - йдеться в повідомленні.

Суд вирішив, що в діях облради не було порушень.

зокрема, процедура заслуховування звіту й дострокового припинення повноважень Дворянин пройшла згідно з нормами чинного законодавства України.

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