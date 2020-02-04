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  • В агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують
04 лютого 2020, вівторок, 11:15 363
Економіка 2020-02-04T11:15:02+02:00
Українські Новини
В агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують

В агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують

Тетяна Зотова
Авангард, Чорнобаївське, Авіс, Укрлендфармінг, Ukrlandfarming, Микола Лактіонов, Наталія Ткачук, Олег Бахматюк, Бахматюк
Птахофабрика. яйце куряче. Фото: Укрлендфармінг
Птахофабрика. яйце куряче. Фото: Укрлендфармінг

Співробітники агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами Генпрокуратури і НАБУ про те, що дві птахофабрики, які входять до його складу, нібито не існують, однак сподіваються на розумне вирішення такого непорозуміння. Мова йде про два найбільші в Євразії птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу - "Авіс" в Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області.

Як повідомив у коментарі УНІАН директор птахофабрики "Авіс" Микола Лактіонов, на сьогодні фабрика повноцінно працює в штатному режимі, її співробітниками є 600 осіб, серед яких фахівці з вищою освітою, ветеринари, технологи та інженери.

"Будівництво почалося в 2008 році, у 2009 році ми запустили першу промзону, а в 2013 році будівництво закінчено і фабрика запрацювала на повну потужність. Сьогодні виробничі потужності "Авіс" – це зона вирощування молодняку на 2,63 млн поголів'я і 5,2 млн курей несучих, з проектною потужністю виробництва 1,6 млрд яєць в рік", - сказав він.

Більш того, за словами Лактіонова, такого виробництва, буквально "з нуля", немає ніде – компанія вирощує свої зернові і виробляє корми для своїх потреб на власному комбікормовому заводі. Продукція з обох фабрик "Авангарду" надходить у локальні мережі супермаркетів, а також на експорт. Компанія отримала дозвіл на постачання яєць в 22 країни, серед яких – ОАЕ, Сінгапур, Гонконг, Саудівська Аравія, Азербайджан, Туреччина та інші.

Як повідомила головний ветеринарний лікар "Авіс" Наталія Ткачук, щодня на фабриці проводиться клінічний огляд птахів і графік щеплень, а співробітники проходять суворий санітарний контроль.

"Ми не допускаємо на підприємство людей, не пов'язаних з виробництвом. Птахофабрика працює в закритому режимі, всі співробітники працюють у спецодязі, заповнюють журнал здоров'я. Ми також використовуємо сучасні вакцинні препарати, які виробляють довічний імунітет у курей, щоб запобігти спалаху будь-яких захворювань", - сказала вона.

Працівники підприємства вважають, що робота цих фабрик - питання не лише харчової безпеки України, але і питання підтримки економіки регіонів.

"Відверто кажучи, ми були здивовані підозрами деяких правоохоронних органів про те, що ці фабрики нібито не існують, тому що це одні з найбільших профільних виробництв не тільки в Україні, але і в Євразії. Ці підприємства - основа харчової безпеки країни, які насичують внутрішній ринок якісним продуктом, а також відіграють ключову роль для пожвавлення економіки регіонів. Це багатомільйонні податки і хороший роботодавець, який платить гідні зарплати і дає змогу молоді з профільною освітою залишатися в Україні" - повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю агрохолдингу "Авангард" Євген Манженко.

Нагадаємо, раніше групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до Президента України з приводу того, що НАБУ і Генпрокуратура не бачать фабрики у Херсонській і Хмельницькій областях та чинять тиск.

У грудні минулого року за зверненням Національного антикорупційного бюро Генеральна прокуратура відновила дві справи проти компанії "Авангард", які розслідувало НАБУ і які були закриті більше двох років тому. Зокрема, у правоохоронців виникли підозри, що дві птахофабрики не були побудовані. Холдинг "Авангард" (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Повноцінний запуск птахокомплексів "Авіс" і "Чорнобаївське" відбувся в 2013 році. Фабрики мають загальну потужність по утриманню 11,2 млн голів курей-несучок і потужність по виробництву 3,5 млрд штук яєць на рік.

Частка "Авангарду" в промисловому виробництві яєць в Україні дорівнює 30%, сухих яєчних продуктів - 70%.

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