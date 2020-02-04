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04 лютого 2020, вівторок, 10:19 11 Документ
Суспільство 2020-02-04T11:30:03+02:00
Українські Новини
Мінкульт відмовився визнати пам'яткою погруддя Жукова в Харкові

Мінкульт відмовився визнати пам'яткою погруддя Жукова в Харкові

Павло Твердохліб
Мінкультури, Міністерство культури України, Пам'ятник Жукову, Погруддя, Жуков Георгій
У червні 2019 харківські активісти з допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова. Фото: glavcom.ua
У червні 2019 харківські активісти з допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова. Фото: glavcom.ua

Міністерство культури України відмовилося занести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятник Радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову на проспекті Петра Григоренка в Харкові. Про це повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков. Копію відповіді Мінкульту на свій запит активіст опублікував у Facebook, інформує портал glavcom.ua.

У документі повідомляється, що Міністерство культури України видало наказ №957 "Про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренка в Харкові".

"Погруддя Жукова в Харкові більше не пам'ятка", - наголосив Поздняков. Нагадаємо, восени 2019 року У Харкові пам’ятник Жукову облили фарбою.

2 червня у Харкові активісти за допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова та встановили на його місці державний прапор. 11 липня погруддя відновили.

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