Мінкульт відмовився визнати пам'яткою погруддя Жукова в Харкові

У червні 2019 харківські активісти з допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова. Фото: glavcom.ua

У червні 2019 харківські активісти з допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова. Фото: glavcom.ua

Міністерство культури України відмовилося занести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятник Радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову на проспекті Петра Григоренка в Харкові. Про це повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков. Копію відповіді Мінкульту на свій запит активіст опублікував у Facebook, інформує портал glavcom.ua.

У документі повідомляється, що Міністерство культури України видало наказ №957 "Про невключення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України пам'ятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренка в Харкові".

"Погруддя Жукова в Харкові більше не пам'ятка", - наголосив Поздняков. Нагадаємо, восени 2019 року У Харкові пам’ятник Жукову облили фарбою.

2 червня у Харкові активісти за допомогою мотузки демонтували погруддя Жукова та встановили на його місці державний прапор. 11 липня погруддя відновили.