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03 лютого 2020, понеділок, 18:20 8
Політика 2020-02-03T19:36:39+02:00
Українські Новини
Необ'єктивне розслідування співробітниками Генпрокуратури може призвести до ув'язнення невинних, - адвокати

Необ'єктивне розслідування співробітниками Генпрокуратури може призвести до ув'язнення невинних, - адвокати

Алина Заика
Адвокати, Адвокати Дмитро Онученко і Марина Гаврилюк, Дмитро Онученко, Марина Гаврилюк

Необ'єктивне розслідування з боку посадових осіб Офісу Генпрокурора може призвести до довічного ув'язнення невинних.

Про це повідомили адвокати в прес-центрі ІА "Українські Новини" в рамках прес-конференції: "Організація показової страти в інтересах фармкомпаній".

Адвокати Дмитро Онученко і Марина Гаврилюк, які захищають підозрюваних у фальсифікації медпрепаратів Олену Громову і Павла Бондаренка, звертають увагу громадськості на перекручування прокуратурою доказів в інтересах великих фармкомпаній.

"У нас склалася ситуація, коли прокурори Офісу ГП в матеріалах справи формулюють свої доводи всупереч наявним доказам, чим вводять суд в оману. Як наслідок, люди самі повинні доводити свою невинність, збирати докази, шукати експертів, які прояснять об'єктивну картину того, що відбувається", - сказала Гаврилюк.

Онученко повідомляє, що сторона звинувачення у матеріалах справи видає імпортовані препарати за фальсифікат з метою просунути інтереси фармкомпаній. Адвокат вважає, що це схема переслідування людей, які ввозять в Україну лікарські засоби і створюють конкуренцію фармкомпаніям. Заради цього на судові засідання запрошуються певні медіа зі спеціально складеними запитаннями, щоб показово донести до людей: "Якщо не будете купувати в аптеках, дивіться, як буде", - сказав адвокат.

Він додав, що в якості потерпілих по справі Громової/Бондаренко проходять не фізичні особи – пацієнти, а юридичні особи – великі фармкомпанії.

Ціна всіх цих дій - довічне ув'язнення людей.

Всі подробиці справи адвокати повідомити не можуть, посилаючись на таємницю слідства.

У вівторок, 4 лютого 2020 року о 15:45 у Печерському районному суді міста Києва розглядатиметься питання взяття під варту Олену Громову та Павла Бондаренка. Захисники запрошують всіх журналістів з метою забезпечити гласність судового процесу та уникнути дезінформування громадськості

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