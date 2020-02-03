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  • Уряд Гончарука дійсно знизив платіжку на газ, навіть з урахуванням того, що їх тепер приходить дві, - Семенюк
03 лютого 2020, понеділок, 18:40 4
Економіка 2020-02-03T18:41:55+02:00
Українські Новини
Уряд Гончарука дійсно знизив платіжку на газ, навіть з урахуванням того, що їх тепер приходить дві, - Семенюк

Уряд Гончарука дійсно знизив платіжку на газ, навіть з урахуванням того, що їх тепер приходить дві, - Семенюк

Ольга Фандорина
комунальні послуги, платіжки, Тарас Семенюк, платіжки за газ
Тарас Семенюк. Фото: facebook/taras.semenyuk
Тарас Семенюк. Фото: facebook/taras.semenyuk

Уряд Гончарука дійсно знизив платіжку на газ, навіть з окремою оплатою за транспортування сума вийшла значно меншою, ніж була раніше. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив аналітик та оглядач внутрішньої політики Тарас Семенюк.

“Отримав дві платіжки за газ. Порахував цифри, начебто все нормально, "зради" не виявив. Сума обох платіжок все одно виходить менше, ніж була раніше. Незважаючи на коменти з серії: формула крива, то не так, це не те ... знижка в платіжці є. Зрозуміло, що там безліч нюансів, але ж реально знизили. Так що можна констатувати факт: за комуналку тепер платимо менше. Нагадайте мені пліз українську владу, яка знижувала платіжку”, - зазначив експерт.

Він також розповів, що зараз українці почали отримувати дві платіжки: першу - безпосередню за газ, а другу - за його транспортування до квартир і будинків споживачів. За його словами, люди й раніше платили за транспортування, але через “непрозоре ціноутворення”, ця сума входила у загальну суму платіжки.

“Чому зараз його виділили? Тому що нарешті розділили оплату за транспортування газу від самої вартості газу, так званий анбандлінг. Робиться це для того, щоб не створювати умов для олігархічної монополії і при необхідності можна було змінити постачальника, тим самим змушуючи останнього грати за ринковими правилами і виставляти за свої послуги ринкові ціни. І це логічно, якщо ми хочемо платити за платіжками менше”, - вважає аналітик.

На його думку, зараз споживачі дійсно мають платіжку, прив'язану до ринкових цін. Це означає, додає Семенюк, що у разі зменшення вартості газу, автоматично буде зменшуватися і платіжка за нього.

“Це система, яка працює у всіх нормальних країнах. І випереджаючи дискусію: в разі зростання вартості газу на ринку, держава субсидує необхідну різницю тим верствам населення, які в цьому будуть дійсно потребувати. Принаймні, прем'єр-міністр Гончарук підкреслив це вчора в інтерв'ю на ТРК Україна. Тому сподіваюся, що нікому в нашій країні "собак продавати" не доведеться”, - підсумував Тарас Семенюк.

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