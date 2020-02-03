Завод "Океан" заарештували за ініціативою організатора ОЗГ, – керівник Асоціації захисту активів Сітухо

Ігор Ігнатов, на підставі допиту якого Офіс генерального прокурора попросив Печерський районний суд м. Києва заарештувати миколаївський суднобудівний завод "Океан", в 2013 році був засуджений Києво-Святошинським райсудом Києва до 7,5 років позбавлення волі за захоплення морського торгового порту "Південний" в складі організованої злочинної групи (ОЗГ) "Капітошки".

Про це написав голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо.

"Вирок був оголошений 2 грудня 2013 року. Суд визнав Ігнатова винним за 7 статтями Кримінального кодексу України й присудив 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Наводимо перелік статей Ігнатова за вироком у справі бандугруповання "Капітошки": ч. 1 ст. 255 (створення, фінансування, координація діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину), ч. 3 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань - групою осіб або шляхом насильства, з важкими наслідками), ч. 1 ст. 194 (умисне пошкодження або знищення чужого майна), ч. 4 ст. 189 (вимагання, групове або супроводжувалося тяжкими тілесними каліцтвами), ч. 3 ст. 279 (захоплення транспортного підприємства з важкими наслідками), ч. 1 ст. 122 (умисне нанесення каліцтв середньої важкості), ч. 2 ст. 125 (умисне нанесення каліцтв легкої важкості, що спричинило втрату працездатності). Важливе зауваження: за всіма статтями Ігнатов був визнаний винним", - написав Сітухо, посилаючись на текст вироку.

Він зазначив, що текст вироку й посилання на нього ніде раніше не публікувалася, так як документ був "захований" за граматичною помилкою в українському написанні імені Ігнатова.

Сітухо також пояснив, як Ігнатову вдалося уникнути реального терміну. Для цього матеріали щодо Ігнатова були виділені в окрему справу, були допущені формальні помилки, які дали привід апеляційному суду скасувати вирок Ігнатову. Справу відправили на додаткове розслідування, де вона й "померла".

Голова ради директорів Асоціації захисту активів нагадав, що Ігнатов також причетний до нанесення державі багатомільйонних збитків у "цукровому справі" (розслідується НАБУ) та у справі про розкрадання 40 млн гривень ДП "Укрхімтрансаміак" (Ігнатов - підозрюваний, справу передано до Вищого антикорупційний суд, перше засідання призначено на 11 лютого 2020 року).

Нагадаємо, 14 січня 2020 года Офіс генерального прокурора відзвітував, що заарештував все майно ПАТ НСЗ "Океан". Текст ухвали суду з'явився у реєстрі лише через 3 дні. Тоді стало відомо, що єдиною "підставою" для арешту "Океану" стали слова однієї людини - Ігоря Ігнатова як представника кіпрської Zonel Operations Limited російського олігарха Юсуфова. За словами Сітухо, драйвером арешту "Океан" всередині ОЗГ цього разу міг виступити прокурор Олександр Білоус, якого (як й Ігнатова) медіа пов'язують з Оксаною Білозір та який раніше обіймав посаду заступника прокурора Миколаївської області.

Це вже другий арешт "Океану", що ініційований представниками "команди Юсуфова".

У 2016 році пов'язані з Ігнатовим особи домоглися арешту заводу "Океан", та отримали контроль над заводом на умовах "відповідального зберігання" майна. Через 1,5 року "відповідального зберігання" з території заводу зникло металу та обладнання балансовою вартістю 40 млн гривень.