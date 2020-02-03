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03 лютого 2020, понеділок, 16:54 12
Верховна Рада і партії 2020-02-03T17:05:24+02:00
Українські Новини
Цей бездарний уряд має бути відправлений у відставку, – Бойко

Цей бездарний уряд має бути відправлений у відставку, – Бойко

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Відставка Кабміну
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що діючий уряд повинен бути відправлений у відставку як можна швидше. Тому фракція ОПЗЖ внесла проект відповідної постанови №2770, що дає можливість відправити Кабінет Міністрів України у відставку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Бойко зазначив, що останні 4 місяці в країні падає промислове виробництво. "Цифри катастрофічні – мінус 5-6% щомісяця. Відповідним чином це падіння на 1% ВВП. Минулого тижня я був у Харківській області. Це промисловий регіон, там багато підприємств. Там падіння промислового виробництва за рік склало 15% (грудень 2019 р. до грудня 2018 р.). А це скорочення робочих місць, зниження надходжень до бюджету, які вже провалені по січню. Це економічна прірва, до якої веде країну нинішній абсолютно безпорадний уряд", – сказав опозиційний політик.

Як приклад провальної роботи уряду Юрій Бойко навів ставлення до вугільної галузі, яка є базовою для енергетичної безпеки країни. "Сьогодні відсутня політика державної підтримки галузі, натомість є політика знищення. З 33 державних шахт запланували залишити 4 і збільшити закупівлю вугілля в Польщі, Росії, США, а наших шахтарів звільнити з роботи. Сьогодні це планомірно втілюється у життя: не виплачується зарплата вугільникам, не виділяються кошти на модернізацію шахт", – підкреслив парламентарій.

"Прем’єр-міністр не розуміє глибину проблеми і не знає, що з цим робити. Замість того, щоб займатись реальним сектором економіки, намагається протягнути через парламент законопроект "Про працю". Це абсолютно свідоме перетворення працівників у рабів. Можливість звільнення за добу без пояснення причини, закріплення на законодавчому рівні 6-денного робочого тижня – це додатковий "стимул" для людей виїхати з країни та шукати роботу за кордоном. Тим паче з урахуванням низьких зарплат в Україні", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Політик наголосив, що такий уряд потрібно відправити у відставку. "Цей безпорадний уряд повинен бути відправлений у відставку. Ми внесли проект Постанови №2770, який прибирає імунітет уряду. Кожен день його перебування на роботі – це крок до економічної прірви", – наголосив Юрій Бойко.

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