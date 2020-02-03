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Медицина 2020-02-03T15:32:13+02:00
Українські Новини
Супрун звільнила Запорожана з посади ректора Одеського медуніверситету незаконно, – наказ МОЗ

Супрун звільнила Запорожана з посади ректора Одеського медуніверситету незаконно, – наказ МОЗ

Тетяна Зотова
Уляна Супрун, МОЗ України, ОНМедУ, Валерій Запорожан
Валерій Запорожан. Фото: news.liga.net
Валерій Запорожан. Фото: news.liga.net

Колишній виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун незаконно звільнила Валерія Запорожана з посади ректора Одеського національного медичного університету (ОНМедУ).

Про це повідомив інформаційно-аналітичний портал "Трибуна".

Міністерство охорони здоров'я України визнало наказ за підписом Супрун від 17 липня 2018 року про звільнення ректора ОНМедУ таким, що втратив чинність. Новим наказом міністерство звільнило Запорожана 27 вересня 2018 року, тобто у зв'язку із закінченням терміну його контракту, а не через порушення.

Наказ про звільнення Запорожана.Наказ про звільнення Валерія Запорожана

Нагадаємо, конфлікт Супрун з адміністрацією ОНМедУ розгорівся в липні 2018 року після аудиторських перевірок діяльності ВНЗ за 2016 та 2017 роки. Незважаючи на те, що перевіряючі не виявили корупційних або фінансових порушень, міністр звільнила Запорожана із формулюванням - "за одноразове грубе порушення трудових обов'язків". Тоді ж Супрун призначила в.о. ректора Костянтина Аймедова, а через 2 місяці - Владлену Дубініну.

Окружний адміністративний суд м. Києва визнав обидва призначення незаконними та заборонив МОЗу призначати керівника ВНЗ. Згідно із законом про вищу освіту, ректорів університетів обирають трудові колективи - з числа переможців конкурсного відбору. Однак Уляна Супрун проігнорувала рішення суду. У відповідь колектив ОНМедУ на засіданні Вченої ради обрав в.о. ректора Юрія Сухіна. Колишній в.о. міністра відмовилася підписувати документи університету, в тому числі річний кошторис. В результаті протягом всього 2019 року тисячі співробітників і студентів не отримували зарплати і стипендії, університет накопичив багатотисячні борги за комунальні послуги, а один з гуртожитків відключили від газопостачання.

Нове керівництво МОЗу затвердило кошторис 4 грудня 2019 року. На даний час фінансово-господарська діяльність ОНМедУ розблокована, заборгованість із зарплат, стипендій та комунальних платежів погашена.

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