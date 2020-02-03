Фракція ОПЗЖ вимагає скасування закону про повну загальну середню освіту та всіх антисоціальних законів, - Бойко

Фракція опозиціонерів вимагає скасування закону про повну загальну середню освіту та всіх антисоціальних законів. Про це заявив співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи плани опозиційних депутатів на парламентський тиждень, інформує портал zagittya.com.ua.

Фракція наполягатиме на ухваленні закону про зняття ПДВ з газу власного видобутку для населення, скасування дискримінаційного закону про повну загальну середню освіту та всіх антисоціальних законів, які наприймала монобільшість.

Особливо Юрій Бойко зупинився на запропонованому владою проекті закону "Про працю".

"Ухвалення законопроекту "Про працю" призведе до того, що працівника можна буде звільнити за один день без вихідної допомоги, залучити до понаднормової роботи, будуть ліквідовані пільги за важкі умови праці та ін. Цей законопроект просто знищує права економічно активних громадян. Люди будуть просто тікати з країни. Ми будемо боротися проти прийняття даного законопроекту", - підкреслив Юрій Бойко. (Опозиційна платформа - За життя зареєструвала альтернативний проект Трудового кодексу, який забезпечує права і соціальні гарантії людей праці і повністю відповідає Конституції України - ред.).

Однак, за його словами, знову буде зроблена спроба "протягти закон про ринок землі, протягнути децентралізацію у тому неповноцінному вигляді, в якому вона з'явилася у парламенті".

"У питанні відкриття ринку землі наша позиція залишається незмінною: спочатку референдум - і тільки потім винесення цього питання до зали парламенту. Наша фракція внесла понад 3 тис. правок. І ми будемо боротися за кожну з них", - підкреслив Юрій Бойко.

Щодо законопроекту про децентралізацію, то Опозиційна платформа - За життя виступає проти будь-яких спроб влади перетворити громади на пасивних виконавців директив з "центру".

"У запропонованому законопроекті під виглядом децентралізації місцеве самоврядування перетворювалося на заручника "слуг". Цей законопроект необхідно доопрацювати. Громади повинні отримати реальні повноваження і право розпоряджатися заробленими коштами. У тому вигляді, в якому цей законопроект пропонувала монобільшість, його приймати категорично не можна", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Він також зазначив, що завдяки активній позиції фракції законопроект про зміни до Конституції був відкликаний президентом.

Депутати від Опозиційної платформи - За життя зареєстрували у Верховній Раді більше 180 законопроектів, серед яких: пакет мирних ініціатив, законопроекти, спрямовані на відновлення прав громадян і виконання рішень Конституційного Суду України, зниження тарифів і цін, підвищення прожиткового мінімуму, обмеження заробітної плати депутатам, членам Кабінету міністрів і їхнім заступників, керівників державних органів влади, Голові НБУ та іншим державним високопосадовцям.